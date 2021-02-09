غالبا ما تكون تجربة شراء السيارة الأولى مربكة ومخيفة لبعض الناس، وخاصة للذين لا يعرفون المواصفات التي يريدونها في سياراتهم، أو الذين يحتارون كثيرا في اختيار النوع الملائم لهم، لذلك تجدهم يبحثون ويتحرون جيدا قبل إقدامهم على الشراء، لئلا يندموا في المستقبل.

قال الكاتب فيليب ريد في تقرير نشرته صحيفة "ذا غراند آيلاند إندبندنت" (The Grand Island Independent) الأميركية، إنه ساعد مؤخرا صديقة للعائلة في شراء سيارتها الأولى، فعندما اتصلت به سوزان لأول مرة، لم تكن قد قررت شراء سيارة جديدة أو مستعملة أو مؤجرة، ولم يكن لديها أي فكرة عن درجة الائتمان الخاصة بها، ولم تكن تعرف كيفية تحديد الدفعة الشهرية التي يمكنها تحملها.

وفيما يلي، الخطوات التي اتخذتها والتي أدت في النهاية إلى عقد صفقة جيدة لشراء سيارتها الجديدة الأولى.

حدد ميزانيتك

كانت سوزان تعمل بدوام كامل وتتقاضى راتبا جيدا، ولسوء الحظ، كانت تعيش في لوس أنجلوس، حيث تكلفة الإيجار مرتفعة، وقد أخبرها أن إجمالي مدفوعات سيارتها وجميع نفقات السيارة، على غرار التأمين والتسجيل، يجب ألا تزيد على 20% من أجرها، وبناء على ذلك، حددت سوزان دفعة شهرية قدرها 350 دولارا مع دفعة أولى في حدود 5 آلاف دولار.

موافقة مسبقة على قرض

أوضح الكاتب أن أصعب شيء كان عليه القيام به هو منع سوزان من مجرد التوجه إلى وكالة سيارات وترك نفسها تحت رحمتها. وبصفتها تشتري سيارة لأول مرة، يجب أن تقوم بأكبر قدر ممكن من الخطوات عن بعد، ويعني ذلك استخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية للتسوق والمساومة مع البائع.

لكن الخطوة التالية، بعد وضع الميزانية، كانت التقدم بطلب للحصول على قرض قبل الذهاب لشراء السيارة، وذلك لأنه:

يمكنك معرفة معدل الفائدة.

يكشف ذلك عن أي مشاكل في تقرير الائتمان الخاصة بك.

تضعك الموافقة المسبقة في وضع أقوى للتفاوض في الوكالة لأنك لست قلقا بشأن التمويل.

التأجير يسمح لك بقيادة سيارة أغلى ثمنا بأقساط شهرية أقل (شترستوك)

جديدة أو مستعملة أو مؤجرة

بما أن سوزان خططت للانتقال إلى شقة جديدة في وقت قريب، كانت بحاجة إلى مدخراتها من أجل وديعة تأمين، وهذا جعل التأجير خيارا جذابا بالنسبة لها، إليك بعض الأشياء الأخرى التي أحبتها في التأجير:

يسمح لك التأجير بقيادة سيارة أغلى ثمنا بأقساط شهرية أقل.

السيارة المستأجرة تحت ضمان المصنع الشامل لمدة 3 أعوام.

في نهاية عقد الإيجار، كان لديها خيار شراء السيارة بسعر محدد مسبقا.

في المقابل، ذكر ريد أن مع التأجير:

غالبا ما يقتصر عدد الأميال المقطوعة على إجمالي 36 ألف ميل على مدار 3 أعوام.

يمكن أن تحاسب على أضرار الاستخدام في نهاية عقد الإيجار.

بعد 3 أعوام من سداد المدفوعات، سيكون عليك إما استئجار السيارة مرة أخرى أو شراؤها.

ويناسب التأجير الأشخاص الذين يرغبون في قيادة سيارة جديدة كل 3 أعوام. ولكن على المدى الطويل، فإن شراء سيارة مستعملة جيدة سيوفر المال.

اختر سيارتك

لم يكن لدى سوزان أي فكرة عما تريده بخلاف سيارة موثوقة وغير مكلفة. وفي هذا الصدد، اقترح عليها أن تستخدم أداة البحث عن السيارات، ثم تقوم بتصفية الخيارات حسب تفضيلاتها.

ونظرا لأنه كانت لديها مخاوف بيئية قوية وأرادت تقليل الانبعاثات وتوفير الغاز، قامت بمراجعة جميع السيارات الهجينة الموجودة في السوق واختارت في النهاية سيارة تويوتا بريوس، إن هذا النوع من البحث الأساسي مفيد، لأنه يضع حواجز حماية حول بحثك.

من الأفضل التقديم على طلب للحصول على تمويل موافق عليه مسبقا قبل اختيارك للسيارة (شترستوك)

اعقد أفضل صفقة لك

تجاهلت سوزان نصيحة ريد حول التسوق عن بُعد، وراسلته إثر زيارتها لوكيل سيارات تويوتا المحلي، لقد رأت سيارة بريوس مستعملة تم الإعلان عنها مقابل 18795 دولارا، ومع ذلك، عندما وصلت إلى هناك، أخبرها مندوب المبيعات أن السعر المعلن لا يشمل الكثير من الرسوم الإضافية وأن السعر الحقيقي كان 28 ألف دولار.

أخبرها ريد أن هذا يثبت أن هذه الوكالة غير جديرة بالثقة وأوصاها بالمغادرة. ومع ذلك، سرعان ما أرسلت له سوزان صورة لصفقة تأجير سيارة بريوس جديدة، كانت رسوم بداية عقد الإيجار 1500 دولار مع دفعة شهرية قدرها 298 دولارا وإجمالي عدد الأميال المقطوعة يبلغ 36 ألف ميل، أخبرها ريد بأن تتأكد من تضمين ضريبة المبيعات والرسوم الأخرى في هذه الدفعة الشهرية.

حافظ على صفقتك كما هي

أخبر الكاتب سوزان أن صفقة بريوس تبدو جيدة طالما أنها رفضت أي رسوم إضافية في مكتب المالية والتأمين، وحذرها من أنها قد تتعرض لضغوط لشراء خطة حماية إيجارية وضمانات للعجلات والإطارات، هذه عناصر ذات ربح مرتفع للوكالة ونادرا ما يستخدمها المستهلكون.

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