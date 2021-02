للدخول في ريادة الأعمال.. كتب يوصي بقراءتها أغنى أغنياء العالم

من المُلهم الاطلاع على الكتب التي يوصي بها أغنى أغنياء العالم، خاصة إذا كنت رائد أعمال أو تريد أن تكون شخصا ناجحا في عملك وحياتك الشخصية، وإذا كنت تفكر في اتخاذ الخطوة التالية في عالم المال والأعمال، فينبغي عليك إضافة هذه الكتب إلى مكتبتك الشخصية في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا التقرير، قدّم موقع "إمبرندياندو إستورياس" (Emprendiendohi storias) الإسباني قائمة بالكتب التي يوصي بها أغنى الأشخاص في العالم، التي من شأنها أن توجهك وتساعدك في تفادي الأخطاء التي قد تكلفك الوقت والمال والجهد.

وتضم قائمة مجلة "فوربس" (Forbes) لعام 2020 لأغنى أغنياء العالم مؤسس فيسبوك، والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، إلى جانب العديد من رجال الأعمال الناجحين الذين يمتلكون ثروات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

جيف بيزوس

يتصدر مؤسس أمازون (Amazon) جيف بيزوس قائمة فوربس لأغنى الأشخاص في العالم لعام 2020، وقد ساهم رجل الأعمال الموهوب في تغيير عالم التجارة الإلكترونية إلى الأبد، وهو يمتلك حاليا ثروة قدرها 117 مليار دولار، وقد دفعه شغفه بالكتب والمطالعة إلى تأسيس أمازون، حيث نسب بيزوس في عدة مناسبات نجاحه إلى تأثره العميق ببعض الكتب التي قرأها.

يُعدّ "معضلة المبتكر" (the innovators dilemma) للكاتب كلايتون كريستنسن من كتب بيزوس المفضلة، وهو يتمحور حول أهمية استثمار الأموال في تطوير منتجات منخفضة التكلفة، كما ينصح بيزوس بقراءة كتاب "بنيت لتدوم" (Built to Last) من تأليف جيم كولينز وجيري بوراس، وهو يحدد العادات الناجحة التي تساعد الشركات في أن تصبح ذات بصيرة وتزدهر في أسواق متطلبة وتنافسية للغاية.

بيل غيتس

يعتبر بيل غيتس أحد أنجح رواد الأعمال على مستوى العالم، إنه المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت (Microsoft)، وينشط كثيرا في المجال الخيري التطوعي على نطاق عالمي، وحسب قائمة فوربس لعام 2020 لأغنى الأشخاص في العالم، يعتبر غيتس ثاني أغنى رجل في العالم بثروة تجاوزت 94 مليار دولار.

ينصح غيتس بقراءة كتاب "قياس ما يهم" (Measure what matters) للمؤلف جون دوير، الذي يعد من أكثر الكتب مبيعا حسب نيويورك تايمز (The New York Times)، ويشرح هذا الكتاب كيف يساعد تحديد أهداف واضحة ومؤشرات الأداء الشركات الناجحة، مثل إنتل (Intel) أو غوغل (Google)، على تحقيق نمو سريع.

أما الكتاب الثاني بعنوان "رحلة العمر" (The Ride of a Lifetime) فهو من تأليف بوب إيغر ويتحدث عن المعنى الحقيقي لأن يكون المرء الرئيس التنفيذي لشركة عظيمة، ويعتبره غيتس أحد أفضل كتب القيادة التي قرأها في حياته.

بيل غيتس ينصح بقراءة كتاب "قياس ما يهم" الذي يعد من أكثر الكتب مبيعا (الجزيرة)

برنار أرنو

احتل رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو المرتبة الثالثة بين أغنى الأشخاص في العالم، حسب قائمة فوربس لعام 2020، حيث تبلغ قيمة ثروته نحو 86.4 مليار دولار، ويمتلك برنار حاليا 70 علامة تجارية مشهورة، مثل تاغ هوير، ودوم بيرينون، وسيفورا، فضلا عن لوي فيتون.

يعد كتاب "من جيد إلى عظيم" (Good to great) للكاتب جيم كولينز من أبرز الكتب التي أوصى برنار أرنو، وهو يجيب عن سؤال مهم، لماذا تنجح بعض الشركات بينما تفشل أخرى؟

وارن بافت

ينصح رابع أغنى رجل في العالم لعام 2020، بقراءة "المستثمر الذكي" (The Intelligent Investor) لبنيامين غراهام، الذي يقدم نصائح عملية ومفيدة لكل من يرغب في اكتساب المعرفة الأساسية للاستثمار في سوق الأوراق المالية.

أمانسيو أورتيغا

تُقدر ثروة رجل الأعمال الإسباني بنحو 58 مليار دولار، وهو مؤسس مجموعة إنديتكس وسلسلة متاجر الملابس الجاهزة زارا (Zara).

يعد كتاب "إعادة تصميم العمل" (Rework) من تأليف جاسون فرايد وديفيد هاينماير، من أحد الكتب التي أوصى بها أورتيغا، ووفقا لمؤلفي الكتاب، كل ما تحتاجه لإطلاق عمل تجاري من الصفر هو التوقف عن الحديث والسعي وراء ذلك فعليا، ولعل هذا من أحد أسرار نجاح أورتيغا.

لاري إليسون

أسس لاري إليسون شركة "أوراكل" (Oracle)، وهو يملك ثروة تعادل 56 مليار دولار، وتعد أوراكل اليوم واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا على مستوى العالم، حيث يتم تطبيق تقنياتها في ما يقارب 100% من شركات قائمة فورتشن 100.

ألهم كتاب "نابليون" (Napoleon) لفنسنت كروني إليسون وعلّمه أن الأشخاص من أصول متواضعة قادرون أيضا على تغيير مسار التاريخ، تماما كما فعل بونابرت في عصره.

مارك زوكربيرغ

إن مارك زوكربيرغ رجل أعمال أميركي غني عن التعريف، ويكفي ذكر فيسبوك (Facebook) لتوضيح مدى شهرته ونجاحه، وتبلغ ثروته 55.1 مليار دولار، وهو ليس شغوفا بمواقع التواصل الاجتماعي فحسب، بل يحب أيضا المطالعة الهادفة، ومن بين الكتب التي أوصى بقراءتها، كتاب "نهاية القوة" (The end of power) و"المتفائل العقلاني" (rational optimist).

وارن بافت رابع أغنى رجل في العالم في 2020 ينصح بقراءة "المستثمر الذكي" (الجزيرة)

جيم والتون

جيم والتون هو رجل أعمال أميركي والابن الأصغر لرئيس شركة "وول مارت" (Walmart) والعديد من الشركات الأخرى التي تصل عائداتها السنوية إلى مليارات الدولارات، وتقدر ثروته بنحو 51.6 مليار دولار.

يعتبر والتون من المعجبين بكتاب "النظام العالمي الجديد" (the new world order) الذي ألّفه وزير الخارجية السابق هنري كيسنجر، الذي حلّل الوضع الذي سيكون عليه النظام العالمي، أحد أكثر المواضيع إثارة للجدل في تاريخ البشرية.

ستيف بالمر

وفقا لقائمة فوربس، احتل ستيف بالمر المركز التاسع في قائمة أغنى الأشخاص في العالم بثروة تبلغ 51.4 مليار دولار، وشغل بالمر منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، وهو يملك حاليا فريق كرة السلة "لوس أنجلوس كليبرز" (Los Angeles Clippers)، ينصح بالمر بقراءة كتاب "المنافسة ضد الزمن" (Competing Against Time) بقلم جورج ستالك جونيور.

إيلون ماسك

لا شك أن إيلون ماسك أحد أشهر رواد الأعمال وأكثرهم نجاحا في العالم، ليس فقط بفضل الشركات التي يملكها مثل "تيسلا موتورز" (Tesla Motors) و"سبيس إكس" (SpaceX)، وإنما أيضا لنظرته الاستشرافية لمستقبل البشرية والمراهنة على استمراريتها، وهو يوصي بقراءة كتاب "الحياة 3.0" (life 3.0) لماكس تيغمارك.

أليس والتون

تعتبر أليس والتون رائدة الأعمال الوحيدة في قائمة فوربس، بصافي ثروة بلغ 51.4 مليار دولار، وهي الوريثة الحالية لشركة "وول مارت"، تعتبر والتون شغوفة جدا بالفن، وهي تحب جمع أعمال الفنانين المشهورين مثل بابلو بيكاسو.

وتكريما لوالدها، أوصت أليس بقراءة كتاب "صنع في أميركا" (Made In America) الذي يروي فيه والدها قصة نجاحه وصعوده إلى القمة في مجال تجارة التجزئة في الولايات المتحدة، وبناء إمبراطورية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.