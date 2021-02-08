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اقتصاد|عراق

ارتفاع التبادل التجاري بين تركيا والعراق متجاوزا 20 مليار دولار

يلدز: العراق يأتي في المرتبة الرابعة بين كبار مستوردي السلع التركية (الأناضول)
يلدز: العراق يأتي في المرتبة الرابعة بين كبار مستوردي السلع التركية (الأناضول)
8/2/2021-|آخر تحديث: 8/2/202102:48 PM (مكة المكرمة)

أعلن السفير التركي في بغداد فاتح يلدز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق إلى 20.66 مليار دولار في العام 2020.

وأضاف يلدز -في تغريدة له على تويتر- أن العراق يأتي في المرتبة الرابعة بين كبار مستوردي السلع التركية بعد كل من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وفي فبراير/شباط 2020 قال السفير التركي لدى العراق إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 15.8 مليار دولار عام 2019.

ويعدّ منفذ إبراهيم الخليل البري بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق المنفذ الرئيسي للتبادل التجاري مع تركيا.

وكان التبادل التجاري (مجموع الصادرات والواردات) بين البلدين قد تراجع في أعقاب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث مساحة العراق عام 2014.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي وأثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لأنقرة، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة صنع الأرضية التي تدعّم رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مثل اتفاقية إلغاء ازدواجية الضرائب، والاستمرار في المشروعات التنموية خاصة قطاع الطاقة، ومنها الأنبوب النفطي بين كركوك وجيهان.

وحينئذ قال الكاظمي إن تركيا من أهم الشركاء التجاريين للعراق، وأعرب عن رغبة بلاده في مزيد من التطور في العلاقات والشراكة الاقتصادية مع تركيا، والاستثمار بوجه خاص في القطاعات التي يحتاج إليها العراق.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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