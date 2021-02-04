البث الحي
اقتصاد

بعد تغريدة لإيلون ماسك.. العملة المشفرة "دوغكوين" تصعد بقوة

عملة دوغكوين صعدت بأكثر من 50% اليوم الخميس (شترستوك)
عملة دوغكوين صعدت بأكثر من 50% اليوم الخميس (شترستوك)
4/2/2021

صعدت عملة دوغكوين (Dogecoin) المشفرة بأكثر من 50% اليوم الخميس، بعدما أبدى الملياردير الأميركي إيلون ماسك على موقع تويتر دعمه لها، بعد يومين من إعلانه أنه سيبتعد عن موقع التواصل الاجتماعي "لبرهة".

وقفزت دوغكوين إلى 0.05798 دولار وفقا لبيانات على موقع كوينديسك (Coindesk) لسلاسل الكتل والعملات المشفرة.

وأدت تغريدات ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (Tesla)، بشأن بعض الشركات والعملات الرقمية، إلى ارتفاع أسعارها في الأسابيع الماضية.

فقفزت أسهم شركات "جيم ستوب" (GameStop) و"إتسي" (Etsy) و"سي دي بروجكت" (CD Projekt)، بعد تعليقات على حسابه في تويتر بشأنها.

إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية زادت عن تريليون دولار لأول مرة (رويترز)

وفي عالم العملات الرقمية، تسبب وضع ماسك وسم "#بتكوين"  (#bitcoin)على حسابه في تويتر، إلى أن ترتفع أكثر العملات الرقمية شعبية في العالم الجمعة الماضي، وقد أزال الوسم منذ ذلك الحين.

وفي غضون ذلك، تشهد العملة الرقمية المنافسة الإيثريوم (ethereum) فورة تسجيل مستويات قياسية، إذ يشتريها المستثمرون قبل تدشين العقود الآجلة لها في بورصة شيكاغو التجارية الأسبوع القادم.

وتكسب العملات الرقمية الزخم مع إقبال المزيد من المستثمرين العاديين عليها.

وعزز هذا الحماس إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية لتزيد على تريليون دولار، لأول مرة في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

إليك أفضل النصائح للاستثمار الآمن في عالم العملات الصعبة

أول الطريق في عالم العملات نحو تداول ناجح، هو المسؤولية والذكاء (رويترز)

ألمانيا.. الاستثمارات القطرية تدخل حلبة اللقاحات ضد كورونا

(الجزيرة)

في ظل أزمة الاقتصاد الأميركي.. هل يفقد الدولار مكانته عالميا؟

لم يسبق أن عانت الولايات المتحدة أوقات السلم من عجز الميزانية أو ارتفاع لمستوى الدين العام أعلى مما تشهده اليوم (غيتي إيميجز)

بعد الاتفاق على تصنيع أول سيارة كهربائية في البلاد.. حلم السيارة المصرية بين الوهم والحقيقة

السيارة "إي 70" التي سيتم تصنيعها في مصر بالاتفاق مع الشركة الصينية دونغ فنغ (موقع الشركة)
الأكثر قراءة

بالفيديو: فرح انقلب لكابوس.. كيف حوّل لقاء ميسي حياة طفل أفغاني إلى جحيم؟

مرتضى بقميص النجم الأرجنتيني الموقع منه (يمين) ومع ميسي في الدوحة قبل مباراة برشلونة والأهلي السعودي (مواقع التواصل)

الولايات المتحدة عادت.. بايدن يعلن وقف دعم الحرب في اليمن ويحدد ملامح سياسته الخارجية

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث في خطاب له بمقر وزارة الخارجية الأميركية (الأوروبية)

استمرار الاحتجاجات.. لماذا غضب العلمانيون من تعيين أردوغان رئيس جامعة البوسفور؟

الاحتجاجات مستمرة وتخللتها مواجهات مع قوات الأمن (رويترز)

شاهد.. الأهلي يهزم الدحيل ويتأهل لمواجهة بايرن ميونخ بنصف نهائي مونديال الأندية

لاعبو الأهلي يسجدون لله شكرا بعد هدف الشحات (رويترز)