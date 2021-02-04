البث الحي
اقتصاد|ألمانيا

ألمانيا.. الاستثمارات القطرية تدخل حلبة اللقاحات ضد كورونا

4/2/2021

دخلت الاستثمارات القطرية في ألمانيا حلبة اللقاحات ضد جائحة كورونا، فبعد أن استحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصة في شركة "كيورفاك" (CureVac) المصنعة للقاح المرتقب، بنحو مئتي مليون دولار، مع بداية الجائحة، أعلن رئيس الشركة فرانز فيرنر هاس عزمهم إنتاج 600 مليون جرعة بنهاية العام الجاري، ونحو مليار أخرى عام 2022.

ومن جانب آخر، حظي الاستثمار القطري في السوق الألماني بتقدير القيادة السياسة في برلين وصناع القرار الاقتصادي، بعد اتجاهه نحو قطاع الشركات الصغيرة التي تمثل رافعة الاقتصاد الألماني.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: ساهمنا بجهود مواجهة كورونا والحصار رفع مناعة المؤسسات الاقتصادية

أكد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك قام بالدور المنوط به وساهم في جهود الدولة للتصدي لتداعيات فيروس كورونا، وقال إن الحصار الذي فرض على البلاد أعطى مناعة كبيرة للمؤسسات الاقتصادية.

المزيد من اقتصاد

إليك أفضل النصائح للاستثمار الآمن في عالم العملات الصعبة

أول الطريق في عالم العملات نحو تداول ناجح، هو المسؤولية والذكاء (رويترز)

بعد تغريدة لإيلون ماسك.. العملة المشفرة "دوغكوين" تصعد بقوة

عملة دوغكوين صعدت بأكثر من 50% اليوم الخميس (شترستوك)

في ظل أزمة الاقتصاد الأميركي.. هل يفقد الدولار مكانته عالميا؟

لم يسبق أن عانت الولايات المتحدة أوقات السلم من عجز الميزانية أو ارتفاع لمستوى الدين العام أعلى مما تشهده اليوم (غيتي إيميجز)

بعد الاتفاق على تصنيع أول سيارة كهربائية في البلاد.. حلم السيارة المصرية بين الوهم والحقيقة

السيارة "إي 70" التي سيتم تصنيعها في مصر بالاتفاق مع الشركة الصينية دونغ فنغ (موقع الشركة)
الأكثر قراءة

بالفيديو: فرح انقلب لكابوس.. كيف حوّل لقاء ميسي حياة طفل أفغاني إلى جحيم؟

مرتضى بقميص النجم الأرجنتيني الموقع منه (يمين) ومع ميسي في الدوحة قبل مباراة برشلونة والأهلي السعودي (مواقع التواصل)

الولايات المتحدة عادت.. بايدن يعلن وقف دعم الحرب في اليمن ويحدد ملامح سياسته الخارجية

الرئيس الأميركي جو بايدن يتحدث في خطاب له بمقر وزارة الخارجية الأميركية (الأوروبية)

استمرار الاحتجاجات.. لماذا غضب العلمانيون من تعيين أردوغان رئيس جامعة البوسفور؟

الاحتجاجات مستمرة وتخللتها مواجهات مع قوات الأمن (رويترز)

شاهد.. الأهلي يهزم الدحيل ويتأهل لمواجهة بايرن ميونخ بنصف نهائي مونديال الأندية

لاعبو الأهلي يسجدون لله شكرا بعد هدف الشحات (رويترز)