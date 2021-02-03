"فايزر" تتوقع 15 مليار دولار عائدات من لقاح كورونا في 2021

أعلنت شركة فايزر الأميركية لصناعة الأدوية (Pfizer)، الثلاثاء، أنها تتوقع أن تصل قيمة مبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى 15 مليار دولار في 2021.

وأضاف عملاق صناعة الأدوية الأميركي أن مبيعاته من اللقاح -الذي يتجه لأن يكون في صدارة منتجاته هذا العام- قد تتجاوز 15 مليار دولار إذا وقّعت الشركة المزيد من عقود التوريد.

ودون احتساب مبيعاتها من لقاح "كوفيد-19″، توقعت فايزر إجمالي مبيعات من أدوية وعقاقير أخرى لعام 2021 بأكمله تتراوح قيمتها بين 44.4 و46.4 مليار دولار، وفق بيان الشركة.

وقالت فايزر إنها تهدف لتصنيع ملياري جرعة من لقاح "كوفيد-19" في 2021. وتتوقع أن تقوم بتوريد 200 مليون جرعة إلى الحكومة الأميركية بحلول نهاية مايو/أيار المقبل.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، سعيها لتأمين 75 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) المضاد لفيروس كورونا في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 600 مليون جرعة بنهاية 2021.

ويعد "فايزرـ بيونتك" أول لقاح معتمد للاستخدام في حالات الطوارئ بالولايات المتحدة.

وفي نوفمبر/تشرين الأول 2020، أعلنت بيونتك (BioNTech) إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا برفقة شريكتها فايزر الأميركية، تزيد نسبة فاعليته على 90%، وبدأت مؤخرا عدة دول في تطعيم مواطنيها به.