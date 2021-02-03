أسعار النفط بأعلى مستوى في عام والدولار ينتعش

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عام للجلسة الثانية على التوالي بعدما أظهرت بيانات أن الدول المنتجة الكبرى في تحالف "أوبك بلس" (+OPEC) تكبح الإنتاج بما يتماشى مع تعهداتها.

واقترب سعر مزيج برنت في عقود نيسان/أبريل من 58 دولارا للبرميل، فيما تجاوز سعر خام غرب تكساس الأميركي 55 دولارا للبرميل.

وتلقت أسواق النفط دعما من بيانات أميركية إيجابية بشأن تراجع المخزونات خلال الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول الأميركي في بيان أولي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 4.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني الماضي، لتبلغ 477.6 مليون برميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.27% أو 16 سنتا، لتبلغ 57.96 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2020.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/آذار بنسبة 0.73% أو 40 سنتا، لتصل إلى 55.16 دولارا للبرميل.

وتلقت الأسعار مطلع الشهر الجاري دعما من بدء السعودية خفض إنتاجها اليومي بمقدار مليون برميل، إلى جانب حصتها المقررة في اتفاقية تحالف "أوبك بلس"، وهو خفض طوعي يستمر حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

وتجتمع لجنة وزارية من تحالف "أوبك بلس" اليوم الأربعاء عن بعد لاستعراض وضع السوق.

وساهم الشتاء البارد في قارة أوروبا في تحسن أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال الأسابيع الماضية، مع تزايد الطلب على مصادر الطاقة التقليدية.

كما تلقت المعنويات في السوق الدعم من أنباء بأن الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي اتخذوا الخطوات الأولى صوب تقديم خطة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار يقترحها الرئيس جو بايدن بدون دعم من الجمهوريين، لتخفيف تداعيات كورونا.

العملة الأميركية تصعد

في الأثناء، سجل الدولار أعلى مستوى في شهرين تقريبا مقابل اليورو اليوم الأربعاء، إذ يوجه المستثمرون انتباههم إلى الفارق الآخذ في الاتساع بين التعافي في الولايات المتحدة وأوروبا من الجائحة.

وتعزز هذا الرأي بفضل تحركات في واشنطن صوب تسريع المزيد من الإنفاق التحفيزي، وهو ما يتباين مع تمديد إجراءات العزل العام في أوروبا وتوقعات بتراجع نمو منطقة اليورو في الربع الجاري.

وبينما صعدت العملة الأميركية إلى 1.20115 دولار مقابل اليورو أثناء الليل للمرة الأولى منذ 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي لم يطرأ تغير يذكر على العملة الخضراء تقريبا عند 1.2043 لليورو في الجلسة الآسيوية.

واستقر مؤشر الدولار الأوسع نطاقا تقريبا عند 91.046 نقطة بعد أن زاد لأعلى مستوى في شهرين عند 91.283 في الجلسة السابقة.

ويأتي تقدم الدولار على الرغم من ارتفاع الأسهم في ظل تحسن المعنويات تجاه المخاطرة، مما يمثل تحديا للارتباط العكسي التاريخي بين اتجاهي العملة الأميركية والأسهم.

لكن العديد من المحللين يتوقعون أن تعيد علاقة الارتباط بين الدولار والأسهم تأكيد نفسها مع مضي العام قدما، وأن يتراجع الدولار مع تعافي النمو العالمي في ظل تحفيز مالي ضخم وسياسة نقدية فائقة التيسير.