ارتفع فائض الميزان التجاري القطري خلال يناير/كانون الثاني الماضي بما يقرب من 4 مليارات دولار، مسجلا زيادة بنحو 9% على أساس سنوي.

وجاء في بيان وزارة التخطيط والإحصاء بقطر، الأحد، أن الميزان التجاري للبلاد -الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات- سجل خلال الشهر الماضي، فائضاً بقيمة 13.5 مليار ريال (ما يعادل 3.7 مليارات دولار).

وساهم في ارتفاع الفائض عوامل. عدة، من بينها انخفاض المستوردات بأكثر 21% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأظهرت بيانات رسمية أن الصادرات انخفضت أيضا بنحو 5%.

كما أشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن الصين احتلت المرتبة الأولى في قائمة مستوردي البضائع القطرية، تلتها اليابان ثم كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن قطر هي أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال.

ووقعت قطر للبترول الشهر الحالي عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول 2026.