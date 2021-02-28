رحّب الرئيس الأميركي جو بايدن بإقرار مجلس النواب خطته لإنعاش الاقتصاد، والتي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، داعيا مجلس الشيوخ إلى الإسراع في إقرارها.

وقال بايدن "إذا تصرفنا بحزم وسرعة وجرأة، فسنتمكن من الانتصار على الفيروس، وسننجح أخيرا في تحريك الاقتصاد".

وبعد نقاش دام ساعات، تبنى مجلس النواب مشروع القانون ليلا بتأييد 219 صوتا جميعهم من المعسكر الديمقراطي، مقابل 212 (بينهم ديمقراطيان)، فقد رأى الجمهوريون أن التدابير مكلفة جدا ولا تستفيد منها الفئات المعوزة.

ومن المقرر أن يُرفع النص إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، حيث يفترض إلغاء بند زيادة الحد الأدنى للأجور حتى 15 دولارا في الساعة بحلول 2025.

وكان ديمقراطيون تقدميون ومعتدلون منقسمين حول زيادة الحد الأدنى لأجر الساعة، لكن بوجود أغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ، يحتاج الحزب إلى الوحدة لتمرير قوانينه.

وترمي خطة بايدن إلى دعم الاقتصاد ومكافحة فيروس كورونا من خلال إنفاق مليارات الدولارات لتسريع وتيرة التلقيح ونشر فحوص كشف الإصابة، إضافة إلى 130 مليار دولار لمساعدة المدارس على أن تفتح أبوابها مجددا رغم الجائحة.

وسترسل للأميركيين شيكات مساعدة جديدة بقيمة 1400 دولار وفقا لمستوى الأجر، وستمدد فترة صرف إعانات البطالة حتى 30 سبتمبر/أيلول 2021.