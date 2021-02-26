هذه هي الاتفاقية الثانية من نوعها بين الجهات المختصة في قطر وباكستان

وقعت قطر للبترول اتفاقية طويلة الأمد مع شركة النفط الحكومية الباكستانية (PSO) لتزويد هذا البلد بما يصل إلى 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.

وبموجب الاتفاقية التي تبلغ مدتها 10 سنوات، ستبدأ عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى محطات الاستقبال الباكستانية ذات المستويات العالمية عام 2022، وستستمر حتى نهاية عام 2031، وفق بيان قطر للبترول.

وتعتبر الاتفاقية الثانية من نوعها بين الجهات المختصة في قطر وباكستان، حيث كانت قطر غاز (Qatargas) قد وقعت عام 2016 اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة النفط الحكومية الباكستانية، تقوم بموجبها بتزويد إسلام آباد بـ 3.75 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.

وباتفاق اليوم، يرتفع مجموع كميات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى باكستان إلى 6.75 ملايين طن سنويا.

ووقع الاتفاقية، في إسلام آباد، كل من المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وسيد طه المدير والرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية الباكستانية المحدودة.

وحضر حفل التوقيع رئيس وزراء باكستان عمران خان وكبار المسؤولين، وسفير دولة قطر لدى باكستان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال الكعبي "يسعدنا التوقيع على هذه الاتفاقية الجديدة طويلة الأمد مع شركة النفط الحكومية الباكستانية المحدودة، ومواصلة مساهماتنا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في باكستان".

وتابع "إننا على يقين من أن الثقة الاستثنائية في إمداداتنا من الغاز الطبيعي المسال ستوفر لشركة النفط الحكومية الباكستانية المرونة المطلوبة وأمن الإمدادات لدعم نمو باكستان المثير للإعجاب".

سوق إستراتيجية

قال الكعبي "تتمتع باكستان بسوق غاز ونظام توزيع وطيدين، لذلك فهي تعد سوقا إستراتيجيا مهما للغاز الطبيعي القطري المسال. ويشجعنا في هذا النمو الاستثنائي الذي تتمتع به باكستان وإمكاناتها الاقتصادية الممتازة، فضلاً عن إمكانية كونها واحدة من أسرع أسواق الغاز الطبيعي المسال نموا في العالم".

يذكر أن باكستان تمتلك محطتين عاملتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وهما محطة استقبال إنجرو للغاز الطبيعي المسال ومحطة باكستان غازبورت لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وكلتاهما يستخدم وحدات عائمة لتخزين وإعادة التحويل إلى غاز في ميناء قاسم.

كما أن هناك عددا من المحطات الإضافية قيد الدراسة حاليا من قبل مختلف اللاعبين في القطاع الخاص الباكستاني.

يُشار إلى أن قطر للبترول وقّعت اتفاقية طويلة الأمد مع "فيتول" (Vitol) أكبر شركة لتجارة النفط بالعالم، تورد بموجبها المؤسسة القطرية 1.25 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لعملاء فيتول في بنغلاديش.