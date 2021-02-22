وقّعت شركة قطر للبترول -المملوكة لدولة قطر- اتفاقية طويلة الأمد مع "فيتول" (Vitol) -أكبر شركة لتجارة النفط في العالم- تورد بموجبها قطر للبترول 1.25 مليون طن سنويا، من الغاز الطبيعي المسال لعملاء فيتول في بنغلاديش.

وبموجب الاتفاقية، سيبدأ تسليم الغاز الطبيعي المسال في هذا العام، وهو ما يمثل تأكيدا على التزام دولة قطر المستمر بتلبية احتياجات عملائها المتزايدة إلى إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال.

وعبّر وزير الدولة لشؤون الطاقة، المهندس سعد بن شريدة الكعبي -العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لقطر للبترول- عن سعادة شركته بالتوقيع على هذه الاتفاقية مع فيتول، وقال "نتطلع إلى بدء عمليات الإمداد للمساهمة في تلبية احتياجات جمهورية بنغلاديش من الطاقة".

واختتم الكعبي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الاتفاقية تسلط الضوء على قدرة قطر للبترول الكبيرة على تلبية احتياجات شركاء وعملاء الشركة.