أوصت شركة بوينغ، اليوم الاثنين، شركات الطيران بوقف رحلات طائرات "بوينغ 777" (boeing 777) المماثلة لطائرة شركة "يونايتد إيرلاينز" (United Airlines)، التي احترق محركها أخيرا، إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية الأميركية توجيهاتها بعد الفحص.

وقالت بوينغ إنها توصي "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و59 في المخازن، التي تعمل بمحركات "برات آند وتني 4000-112″ (Pratt & Whitney) حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب".

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية قد أصدرت قرارات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات "بوينغ 777" التي تعمل بمحركات "برات آند وتني 4000-112" .

كما أمرت السلطات الجوية اليابانية شركتي "جابان إيرلاينز" (Japan Airlines) و"أوول نيبون إيروايز" (ALL Nippon Airways) وهما أكبر شركتين للطيران في البلاد، بوقف 32 طائرة من طراز بوينغ 777 عن العمل إلى حين دراسة إجراءات أخرى.

احتراق محرك طائرة من طراز بوينغ 777 تابعة لخطوط "يونايتد إيرلاينز" الأميركية فوق مدينة دنفر (مواقع التواصل الاجتماعي)

حادثة احتراق المحرك

يأتي ذلك في أعقاب حادثة احتراق محرك طائرة من الطراز نفسه تابعة لخطوط "يونايتد إيرلاينز" الأميركية فوق مدينة دنفر بولاية كولورادو الأميركية يوم السبت.

من جهتها أعلنت شركة الطيران الأميركية وقف استخدام 24 طائرة ذات محركات من الطراز نفسه مؤقتا، وقالت إنها بصدد بحث الأمر مع الجهات المعنية لتحديد الخطوات الإضافية.

كما قالت شركة الطيران الأميركية -في بيان لها- إن الرحلة رقم "328" التي كانت متجهة من دنفر إلى هونولولو، وتقلّ 231 راكبا وطاقما مؤلّفا من 10 أفراد، تعرضت لعطل في المحرك بعد وقت قصير من مغادرتها المطار، وعادت بسلام إلى نقطة الانطلاق كإجراء احترازي، مؤكدة أن جميع الركاب وصلوا بسلام.

من جانبه قال ستيف ديكسون، مدير إدارة الطيران الفدرالية، في بيان، إن التوجيه بعمليات التفتيش يغطي طائرات "بوينغ 777" المجهزة بمحركات معينة من طراز (PW4000K)، مضيفا أن ذلك سيعني على الأرجح أن بعض الطائرات ستخرج من الخدمة.

وأضاف ديكسون أن المراجعة الأولية لفشل المحرك يوم السبت تظهر أنه يجب زيادة الفاصل الزمني للفحص الخاص بشفرات المروحة المجوفة الفريدة لهذا الطراز من المحركات، والمستخدمة فقط في طائرات بوينغ 777.

ويذكر أن شركة "يونايتد إيرلاينز" هي المشغل الأميركي الوحيد الذي يمتلك هذا النوع من المحركات في أسطولها.