ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات مقابل الدولار مع مراهنة المستثمرين على أن توزيع لقاحات "كوفيد-19" بالمملكة المتحدة سيجلب تعافيا اقتصاديا، وبعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون عن جدول زمني لتخفيف إجراءات العزل العام.

ووصل الإسترليني إلى أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2018 عندما تخطى حاجز 1.40 دولار يوم الجمعة.

كما سجل مكاسب 2.6% مقابل العملة الأميركية منذ بداية 2021، وأدت مكاسبه السريعة إلى حديث عن تصحيح محتمل.

وعند الساعة 17:25 بتوقيت غرينتش، كان الإسترليني مرتفعا 0.50 % أمام العملة الخضراء عند 1.4084 دولار.

ومقابل العملة الأوروبية صعد الإسترليني 0.26% إلى 86.34 بنسا لليورو بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في عام.

بتكوين يتراجع

في الأثناء، هبطت عملة بتكوين (bitcoin) اليوم بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم السابق، إذ عرقلت عمليات بيع في الأسهم العالمية الإقبال على المخاطرة.

وانخفض بتكوين 8% إلى أقل من 53 ألف دولار، مما يجعله يتجه إلى نحو أسوأ يوم له على مدار شهر.

وآخر انخفاض لهذه العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم كان بنسبة 7.5% إلى 53 ألفا و177 دولارا.

وكان بتكوين قفز إلى مستوى قياسي عند 58 ألفا و354 دولارا أمس، وكان ارتفع مطلع هذا الأسبوع إلى مستويات قياسية، لتتضاعف قيمته تقريبا منذ بداية العام. وبلغت قيمته السوقية تريليون دولار يوم الجمعة.

كما نزلت العملة المنافسة المشفرة إيثريوم (Ethereum) بعد بلوغها مستوى قياسيا السبت. وكان أحدث تداول لها بانخفاض 8.7% عند 1756 دولارا.