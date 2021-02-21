قال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك اليوم الأحد إن شركة آركن التركية للمولدات (ARKEN) تمكنت من إنتاج نموذج مولد كهرباء يعمل بالديزل الحيوي بشكل كامل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به ورانك عقب زيارته مصنع شركة آركن بمدينة إسطنبول.

وأوضح ورانك أن المولد المذكور يعد أول مولد في العالم يعمل بالديزل الحيوي بشكل كامل، وأشار إلى أن الشركة تخطط لبيع منتجاتها إلى القطاعات التي تولي اهتماما بنظافة البيئة.

والديزل الحيوي، أو ما يعرف بـ"بيوديزل" (Biodiesel)، يعني الوقود المصنع من مواد خام من أصل حيواني ونباتي يمكن استعماله لتشغيل محرك ميكانيكي، ويمكن تصنيعه بطريقة رئيسية من الزيوت النباتية أو الشحوم الحيوانية.

ومن الممكن أن يحل البيوديزل مكان البترول في محركات السيارات والشاحنات وفي مولدات الكهرباء.

وقال الوزير "شركة آركن أسسها 3 مهندسين تخرجوا من جامعة إسطنبول التقنية، وقد أعجبتني جهودهم وابتكاراتهم، وعلى الرغم من حداثة المصنع، فإنه وفّر فرص عمل لنحو 300 شخص".

وأضاف "نصف أرباح الشركة من الصادرات، فهذه الشركة تصدر مولدات كهربائية إلى نحو 72 دولة حول العالم".

وأكد الوزير أن قطاع المولدات في تركيا يشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى إنتاج تركيا أنواعا عديدة من المولدات التي تعمل بأنواع مختلفة من الوقود والطاقة الشمسية، وشدد على أن تركيا تعد واحدا من المراكز الإنتاجية الهامة في العالم.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة آركن علاء الدين يوكسل إن شركته تولي اهتماما بأنظمة الطاقة الشمسية الهجينة، مؤكدا أن نموذج المولد الذي يعمل بالديزل الحيوي الذي ابتكرته شركته يعد الأول من نوعه في العالم.