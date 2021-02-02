ما أفضل الطرق لاستثمار 20 ألف دولار من أموالك؟

إذا كان لديك مبلغ 20 ألف دولار، فقد يكون من الصعب معرفة المجال الاستثماري المناسب لزيادة أموالك، لذا يمكنك الاستعانة بالمستشارين الماليين التقليديين وشركات الاستثمار، والتطبيقات المالية، وبالنسبة لخيارات الاستثمار المتاحة فهناك عدد منها، بما في ذلك مدخرات التقاعد، وحسابات الائتمان، والودائع وغيرها.

وفي تقرير نشره موقع "بيزنس إنسايدر" (business insider) الأميركي، قال الكاتب ريكي هيوستن إنه قد يبدو من المُطمئن بالنسبة لك أن تسلك الطريق الآمن وتستثمر 20 ألف دولار في مكان واحد، لكن الخبراء يوصون بتنويع مجالات استثمارك.

الأسهم

الاستثمار في الأسهم يعد من أكثر أشكال الاستثمار شيوعا، فالشركات تصدر أسهمها في البورصات عندما تريد توسيع نطاق العمليات التجارية، وهذا يعني أنه عندما تستثمر في الأسهم، فإنك تشتري جزءا صغيرا من ملكية تلك الشركة.

صناديق الاستثمار المتداولة

صناديق الاستثمار المتداولة هي عبارة عن صناديق استثمار تجمع أموال المستثمرين للاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى، وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم متاحة في البورصات، وهي مجال للربح أو الخسارة، ومع ذلك، يظل الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتداولة أقل خطورة في الغالب من تداول الأسهم.

السندات

تعد السندات استثمارا في الدين، وهي تتيح لك، بصفتك مستثمرا، إقراض الأموال للحكومات أو الشركات التي تحتاج إلى زيادة رأس المال لتوسيع مشروعاتها، وعادة يكون للسندات تاريخ استحقاق، لذلك بمجرد انتهاء المدة، ستسترد بشكل عام قيمة المبلغ الذي استثمرته مع فائدة.

الاستثمار في الأسهم يعد من أكثر أشكال الاستثمار شيوعا (غيتي)

الصناديق المشتركة

وعلى غرار صناديق الاستثمار المتداولة، فإن الصناديق المشتركة عبارة عن صناديق استثمارية تحتوي على أوراق مالية متعددة، ويقع تداولها في أسواق الأوراق المالية، ويكمن الفرق في أن الصناديق المشتركة لها مديران، على عكس صناديق الاستثمار المتداولة، ويشرف على كل صندوق مدير يسهر على حسن تسييره.

عقود الخيارات

تمنحك هذه العقود الخيار لشراء أو بيع استثمار بسعر معين في مدة زمنية محددة لكنها لا تلزمك بذلك، وتتقاضى معظم شركات السمسرة ما بين 0.50 دولار و0.65 دولار مقابل عقود الخيارات.

العقارات

قد يكون الاستثمار العقاري خيارا جيدا آخر يمكن أن تستثمر فيه 20 ألف دولار، وهناك طرق عدة للاستثمار في العقارات، لكنك تستطيع عموما القيام بذلك عبر 3 طرق هي شراء العقارات وإجراء تغييرات عليها بنفسك، والاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، أو الاستثمار عن طريق منصات استثمار التمويل الجماعي العقاري.

العملة المشفرة

العملات المشفرة هي أصول افتراضية يستخدمها الأفراد والشركات كوسيلة من وسائل الدفع، وتُشفر هذه العملات الافتراضية بطريقة محكمة، ولا يمكن أن تتكرر هذه الشفرات، ويمكنك عادة الاستثمار في العملات المشفرة عن طريق التبادلات أو تطبيقات الاستثمار.

المعادن الثمينة

تمنحك كثير من شركات الوساطة خيار الاستثمار في الذهب والفضة والبلاتين والمعادن النفيسة الأخرى، وإن لم تستثمر مباشرة في هذه المعادن، فيمكنك الاستثمار في الصناديق المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة في صلب الشركات التي تنتج المعادن الثمينة.

يمكنك الاستثمار في الصناديق المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة في صلب الشركات التي تنتج المعادن الثمينة (غيتي)

حساب تقاعد

يمكنك الاستثمار في حسابات التقاعد التي يرعاها أصحاب العمل.

وتسمح لك شركات الوساطة والبنوك ومنصات الاستثمار الأخرى بفتح حسابات تقاعد فردية، وعلى غرار معظم الحسابات التي يرعاها أصحاب العمل، يمكنك فتح حساب تقاعد فردي قبل فرض الضريبة، أو بعد فرضها.

لكن الفرق الرئيس بين حساب التقاعد الفردي والحسابات التي يرعاها أصحاب العمل هو أنك لست مضطرا إلى أن تكون موظفا حتى تستطيع فتح حساب، كما أن حساب التقاعد الفردي يضمن لك إنفاقا أقل، ويمكنك الإسهام بمبلغ يصل إلى 6 آلاف دولار سنويا، فضلا عن ألف دولار إضافية إذا كان عمرك 50 عاما أو أكثر.

المعاشات السنوية

توفر شركات التأمين هذا النوع من العقود، فعندما تستثمر في المعاش السنوي، فأنت تضمن أن تعيد لك شركة التأمين المبلغ الذي استثمرته مع الفوائد، وذلك على دفعات دورية في السنوات اللاحقة.

هل ينبغي أن تستثمر 20 ألف دولار؟

أكد الكاتب أنه ينبغي لك استثمار 20 ألف دولار فقط من مدخراتك إذا لم تكن بحاجة إلى المال في الوقت الراهن، لكن من المهم قبل اتخاذ هذا القرار، التثبت من حصولك على صندوق ادخار مناسب للطوارئ حتى لا تؤدي أي خسائر استثمارية محتملة إلى خسارة جميع أموالك.

إن الاستثمار طريقة رائعة لتنمية الثروة بمرور الوقت، لكنه مجال ينطوي على المخاطرة. وقبل أن تبدأ، فكر في الإجابة عن هذا السؤال: أي نوع من المستثمرين أنت؟