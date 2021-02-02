البث الحي
اقتصاد|العالم

الليرة التركية تكسب واليورو عند أدنى مستوى في 7 أسابيع

مكاسب الليرة التركية منذ بداية العام بلغت 5% مما يجعلها من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء (رويترز)
مكاسب الليرة التركية منذ بداية العام بلغت 5% مما يجعلها من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء (رويترز)
2/2/2021

ارتفعت الليرة التركية أكثر من 1% اليوم الثلاثاء، لتتواصل موجة صعودها بعد أن تعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية لفترة طويلة الأسبوع الماضي ولتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 5%، مما يجعلها من أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء.

وبلغت الليرة 7.1150 للدولار بحلول الساعة 08:33 بتوقيت غرينتش، مرتفعة من إغلاق عند 7.1970 أمس الاثنين، وفق ما أوردت رويترز.

وفي وقت سابق، صعدت العملة إلى 7.0925 وهو أقوى مستوياتها منذ 6 أغسطس/آب، وبمكاسب تزيد على 4.8% منذ بداية العام.

وكانت الليرة ختمت العام الماضي منخفضة نحو 20% مقابل الدولار.

وعوضت العملة التركية بعض خسائرها في الشهرين الأخيرين بفضل توقعات لنهج تقليدي بدرجة أكبر في ظل محافظ للبنك المركزي ووزير مالية جديدين.

في الأثناء، بلغ اليورو أدنى مستوياته في 7 أسابيع مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء، إذ أدت المخاوف من تمديد‭‭ ‬‬إجراءات العزل العام جراء تفشي جائحة فيروس كورونا إلى تراجع المعنويات تجاه العملة الموحدة.

وجرى تداول اليورو عند 1.2078 دولار، أي أعلى بقليل من أدنى مستوى في أوائل ديسمبر/كانون الأول عند 1.2056 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة.

وانخفضت العملة الموحدة ما يزيد على 2% من ذروة في أوائل يناير/كانون الثاني قرب 1.2350 دولار.

وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة في ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- تراجعت بأكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما فاقم المخاوف من أن منطقة اليورو بصدد أن تشهد ركودا في الربع الأول من عام 2021.

بيانات مخيبة للآمال

وقال خبراء إستراتيجيون في "كومرتس بنك" (Commerzbank) في مذكرة يومية إن "الأمور تبدو أكثر إحباطا هنا".

وأضافوا أن "مبيعات التجزئة في ألمانيا لشهر ديسمبر/كانون الأول مخيبة للآمال بشكل كبير، وتظهر مؤشرات أولية معاناة قطاع الخدمات في ظل عمليات الإغلاق الأوروبية الحالية، والتي من المحتمل أن تنعكس على مؤشرات مديري المشتريات المقابلة على مدى الأسبوع".

وسجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفاضا غير مسبوق بنسبة 6.8% في العام 2020، وهو أقل حدة مما توقعت المفوضية الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقا لتقدير أولي نشره اليوم الثلاثاء مكتب الإحصاء يوروستات.

وفي الربع الأخير من السنة انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مجتمعة كان الانكماش أقل وطأة مع تراجع نسبته 6.4% على مدار السنة، و0.5% في الربع الأخير من 2020.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

بعد أشهر من تداولها.. هل نجحت الليرة التركية بكبح جماح الأسعار في الشمال السوري؟

بعد أكثر من 6 أشهر على تداول الليرة التركية في مناطق المعارضة (شمالي سوريا)، ما يزال هذا الإجراء محط جدل واسع بين الأهالي، لا سيما أن الخطوة تهدف لتثبيت أسعار السوق بعد أن انهارت قيمة الليرة السورية.

المزيد من اقتصاد

بريطانيا تفتح باب الجنسية للملايين من سكان هونغ كونغ.. وهذه هي الأسباب

تتوقع الحكومة البريطانية أن يستفيد من الإقامة الجديدة أكثر من 321 ألف شخص سنويا (غيتي)

كيورفاك الألمانية تخطط لإنتاج 160 مليون جرعة من لقاح كورونا

شركة كيورفاك مدرجة في بورصة نيويورك منذ أغسطس/آب 2020 (الأوروبية)

ما أفضل الطرق لاستثمار 20 ألف دولار من أموالك؟

صناديق الاستثمار المتداولة هي عبارة عن صناديق استثمار تجمع أموال المستثمرين للاستثمار في الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى (غيتي)

أزمة إنسانية مأساوية.. اقتصاد الحرب يرهق الوضع المتفاقم في اليمن

80 % من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم (رويترز)
الأكثر قراءة

"أجازه" فقيه حنبلي قبل قرنين ورفضته جامعة باريس ومنعته كنائس الغرب.. كيف أهدى العثمانيون التطعيم إلى العالم؟

احذر منه.. نص خبيث تتلقاه على هاتفك يسرق معلوماتك ويضر بمن تراسله عبر واتساب

القصد من عملية الاحتيال هذه قصف مستخدمي أندرويد بالإعلانات التي تدر عائدات على المجرمين، أو خداع الأشخاص للتسجيل في خدمة اشتراك (الأناضول)

بالفيديو- هدف بعد 34 تمريرة وآخر بإنهاء خرافي.. ليفربول والصحافة البريطانية يمدحان "الساحر" صلاح

صلاح يسجد شكرا لله بعد هدفه الثاني لليفربول بمرمى وست هام (رويترز)

كورونا.. إعطاء مئة مليون لقاح عالميا واختبارات تؤكد اقتراب الهند من مناعة القطيع وفرنسا قلقة من نسخة متحورة