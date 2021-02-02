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اقتصاد|إمارات عربية متحدة

اتخذه ترامب قبل مغادرته الرئاسة.. بايدن يلغي قرارا باستثناء الإمارات من الرسوم الجمركية على الألومنيوم

بايدن: مصالح الأمن القومي الأميركي تقتضي المحافظة على المعاملة الجمركية المطبقة على واردات مادة الألومنيوم من الإمارات (الأوروبية)
بايدن: مصالح الأمن القومي الأميركي تقتضي المحافظة على المعاملة الجمركية المطبقة على واردات مادة الألومنيوم من الإمارات (الأوروبية)
2/2/2021

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن أبطل قرار الرئيس السابق دونالد ترامب استثناء دولة الإمارات من رسوم جمركية على واردات الألومنيوم، وذلك قبل أن يصبح الاستثناء ساري المفعول.

وقال بايدن إن مصالح الأمن القومي الأميركي تقتضي، في الوقت الراهن، المحافظة على المعاملة الجمركية المطبقة على واردات مادة الألومنيوم من الإمارات.

وكان ترامب قد أعلن، في آخر يوم له في السلطة، أنه أعفى الإمارات من رسوم تبلغ 10% فرضت على معظم واردات الألومنيوم عام 2018، مشيرا إلى اتفاق البلدين على نظام حصص سيحدّ من واردات الألومنيوم.

وكان من المقرر أن يدخل الإعفاء حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل.

وفي الأسبوع الماضي قالت إدارة بايدن إنها ستعلّق هذا الاتفاق مؤقتا وغيره من الاتفاقات لمراجعتها.

 الإضرار بالأمن القومي

وأفاد قرار البيت الأبيض، مساء الاثنين، بأن رسوم الألومنيوم ستكون أكثر فاعلية في حماية المنتجين المحليين من "الحصة غير المختبرة" التي أعلنها ترامب.

وقال بايدن "من وجهة نظري، تشير الأدلة المتاحة إلى أن الواردات من الإمارات لا تزال تحل محل الإنتاج المحلي ومن ثم تهدد بالإضرار بأمننا القومي".

وأضاف "أرى أن من الضروري والمناسب في ضوء مصالح أمننا القومي أن نبقي في هذا الوقت على الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الألومنيوم من الإمارات العربية المتحدة".

وأشار بايدن إلى أن ترامب فرض الرسوم الجمركية لأول مرة عام 2018 لإحياء منشآت الألومنيوم المتوقفة، وفتح المصاهر والمصانع المغلقة، وزيادة الإنتاج المحلي عن طريق خفض اعتماد الولايات المتحدة على المنتجين الأجانب، مضيفا أن هذه الحاجة لا تزال قائمة.

وقال البيت الأبيض إن البيانات الأميركية أظهرت أيضا تراجعا بنسبة 25% لواردات الألومنيوم من الإمارات بعد الرسوم، مقابل زيادة بنسبة 22 % لإنتاج الألومنيوم المحلي أثناء عام 2019، قبل بدء جائحة فيروس كورونا، وفق ما أوردت رويترز.

وتشير بيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أن إجمالي واردات الألومنيوم من الإمارات بلغ 1.3 مليار دولار عام 2019.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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