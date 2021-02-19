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كيف يمكنك تحقيق أهدافك المالية؟

تحديد الأهداف المالية والالتزام بها هو الطريق الأفضل لتحقيق خططك لادخار المزيد من المال أو تسديد ديونك

عندما تحدد أهدافك المالية يجب أن تكون قابلة للتحقق وذات تحديات في الوقت نفسه (شترستوك)
عندما تحدد أهدافك المالية يجب أن تكون قابلة للتحقق وذات تحديات في الوقت نفسه (شترستوك)
19/2/2021

عادة ما يكون الوصول إلى أهدافك المالية عملية صعبة ومحبطة، وستبدأ في كل مرة بإقناع نفسك بأنك ستلتزم بادخار المزيد من المال، أو تسديد ديونك، لكن بعد مرور بضعة أشهر، ستجد أنك ما زلت لم تحرز الكثير من التقدم في أهدافك المالية.

في مقال نشره موقع "فول" (fool) الأميركي، قال الكاتب ليل دالي إنه عانى من هذه المشكلة لأنه اعتاد تبذير المال، لكنه تفطن إلى أن الحل يكمن في تحديد أهدافه والالتزام بجدول زمني لإنجازها.

لماذا يعتبر تحديد الأهداف المالية هو مفتاح الوصول إلى تحقيقها؟

يعد تحديد الأهداف المالية خطوة مهمة جدا، لأنها تمنحك هدفا واضحا تعمل على بلوغه، وهو ما يجعل من السهل مراقبة تقدمك والتأكد من أنك على المسار الصحيح، كما يساعدك أيضا في البقاء متحمسا عندما تذكر نفسك بأن نجاحك يعتمد على التزامك، ولن تتمكن من ادخار المال إذا لم تحدد أهدافك المالية.

وذكر الكاتب أنه في السابق، لم يحدد مبلغا معينا لادخاره، لذلك لم يكن لديه حافز يدفعه للقيام بذلك، كما لم يلتزم بإطار زمني محدد، لذلك لم يكن يملك دافعا لتحسين عاداته في الإنفاق.

لن تتمكن من ادخار المال إذا لم تحدد أهدافك المالية (شترستوك)

كيفية تحسين وضع أهدافك المالية

إن عملية تحديد أهداف مالية معينة ليست صعبة، فكل ما تحتاجه هو تحديد المبلغ الذي تريد ادخاره ووضع جدول زمني يحدد مدة الوصول إلى ذلك المبلغ، وبناء على ذلك، يمكنك تقسيم هدفك إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

فيما يلي بعض الأمثلة على الأهداف المالية الشائعة وكيف يمكنك تحسينها:

  • توفير المزيد من المال: أضف ألف دولار إلى حسابات التوفير الخاصة بك في عام واحد عن طريق توفير 84 دولارا في الشهر (أقل بقليل من 20 دولارا في الأسبوع).
  • قم بضمان معاش التقاعد: استفد من مساهمات الإيرادات التقاعدية الخاصة بك عن طريق إيداع 6 آلاف دولار سنويا (500 دولار شهريا).

عندما تحدد أهدافك، يجب أن تكون قابلة للتحقق وذات تحديات في الوقت نفسه، فأنت لا تريد هدفا يستحيل تحقيقه، فهذا يضعف حافزك قبل أن تبدأ، وإذا كنت تعلم أن هدفك بعيد المنال، فربما لن تستمر في السعي لتحقيقه لفترة طويلة.

في المقابل، يجب ألا يكون هدفك سهلا للغاية، إذ إن هذه الطريقة، لن تحرز لك تقدما كبيرا بخلاف ما يمكنك تحقيقه إذا قمت بتحدي نفسك.

أكد الكاتب أن تحديد الأهداف المالية من شأنه أن يغيّر قواعد اللعبة، وإذا لم يحالفك الحظ لتحقيق أهدافك بالماضي، فقد يساعدك اتباع هذه الخطوات في تحقيقها.

المصدر : الصحافة الأميركية

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