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اقتصاد|مملكة متحدة

توزع هذا العام.. "بريتش بتروليوم" تمنح أسهمًا لموظفيها للمرة الأولى

60 ألف شخص في 66 بلدا سيجنون ثمار نجاحات الشركة وسيصبحون جزءا من مستقبلها

الشركة ترغب في ربط موظفيها بنجاحاتها وإستراتيجيتها للتحول إلى الاستثمار في موارد الطاقة منخفضة الكربون (الفرنسية)
الشركة ترغب في ربط موظفيها بنجاحاتها وإستراتيجيتها للتحول إلى الاستثمار في موارد الطاقة منخفضة الكربون (الفرنسية)
18/2/2021

تعتزم شركة النفط البريطانية العملاقة "بريتش بتروليوم" (BP) لأول مرة عرض أسهم على جميع موظفيها، وذلك بهدف إشراكهم في التحول "الأخضر" الذي اتخذته المجموعة بعد عام صعب بسبب الوباء.

وأعلن النبأ الرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني الأسبوع الماضي خلال ندوة افتراضية، وفقا لبيان "بي بي" نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال لوني "سواء كنت نادلا في مقهى في نيوزيلندا أو مهندس حفر آبار في أذربيجان أو موظف تعدين في جنوب أفريقيا أو محللا في الهند، سيكون أكثر من 60 ألف شخص في 66 بلدا جزءا من مستقبل بريتش بتروليوم".

وللمرة الأولى في تاريخ المجموعة، يُعطى الموظفون الحق في شراء أسهم أو الحصول على عقود الاختيار المالية (منتجات مالية تسمح بشراء الأسهم لاحقا).

وتؤكد "بي بي" أن الأمر يتعلق بربط موظفيها بـ"نجاح" الشركة في ما تسعى إلى أن تكون "خضراء" وأقل اعتمادا على المواد الهيدروكربونية.

وسوف تزيد استثماراتها في موارد الطاقة منخفضة الكربون 10 أضعاف بحلول عام 2030، مع التركيز على طاقة الرياح.

وسيتم توزيع الأسهم عام 2021 لكن ستكون مجمدة حتى الربع الأول من عام 2025، وبعد ذلك الوقت يمكن بيعها.

ودفعت المجموعة ثمنا باهظا جراء تداعيات الأزمة الصحية التي أدت إلى انخفاض الطلب على النفط في كل أنحاء العالم.

وعانت الشركة من خسارة صافية بلغت 20.3 مليار دولار في عام 2020، لكنها تتوقع انتعاشا في عام 2021 بفضل أسعار النفط الخام التي عادت إلى الارتفاع إلى نحو 60 دولارا.

المصدر : الفرنسية

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