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ما مدى انتشار العملات الرقمية حول العالم؟

تلعب مدفوعات التحويلات المالية دورا في توسيع نطاق استخدام العملات المشفرة

النيجيريون هم الأكثر استخداما أو امتلاكا للعملة المشفرة (رويترز)
النيجيريون هم الأكثر استخداما أو امتلاكا للعملة المشفرة (رويترز)
17/2/2021

أدى الاعتماد على التحويلات المالية وانتشار مدفوعات الهاتف إلى ارتفاع حاد في استخدام العملات المشفرة في أكبر اقتصاد بأفريقيا، ووفقا للاستقصاء العالمي للمستهلكين الذي أجرته شركة "ستاتيستا" (statista) الألمانية في 74 دولة، كان النيجيريون الأكثر استخداما أو امتلاكا للعملة المشفرة.

وفي تقرير نشره موقع "ستاتيستا" (statista) الألماني، قالت الكاتبة كاترينا بوتشولز إن التكلفة العالية لإرسال الأموال عبر الحدود بالطريقة التقليدية أجبرت الكثيرين على اللجوء إلى عمليات تبادل العملات المشفرة المحلية التي تلبي احتياجات العاملين في الخارج وعائلاتهم، وذلك وفقا لموقع "بتكوين. كوم" (Bitcoin.com).

وغالبا ما يستخدم النيجيريون هواتفهم لإرسال الأموال إلى بعضهم البعض أو للدفع في المتاجر، وفي الآونة الأخيرة قامت الشركات التجارية في البلاد بإضافة ملحقات خاصة بالعملات المشفرة إلى خيارات الدفع عبر الهاتف، مضيفة خاصية أخرى تسمح للنيجيريين باستخدام العملة المشفرة في حياتهم اليومية.

وكشف الاستطلاع أن فيتنام والفلبين سجلتا ثاني وثالث أعلى معدل لاستخدام العملة المشفرة في العالم، ومجددا تلعب مدفوعات التحويلات المالية دورا في توسيع نطاق استخدام العملات المشفرة.

ووفقا لموقع ""بتكوين. كوم"، وافق البنك المركزي الفلبيني على اعتماد مبادلات العملات المشفرة لتكون مثل "شركات دفع وتحويل الأموال" في البلاد، وتتدخل الحكومة نفسها بالفعل في العملات المشفرة من خلال إنشاء سندات تطبيق "بلوكتشين" (blockchain) مع بنك الاتحاد لتوزيع السندات الحكومية، كما قام بنك الاتحاد الفلبيني بتركيب صراف آلي خاص بعملة البتكوين في ماكاتي، مما يوضح كيفية تغلغل العملات المشفرة ببطء في اقتصاد البلاد.

وإلى جانب مستخدميها في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، هناك منطقة أخرى في العالم يوجد فيها العديد من مستخدمي العملات المشفرة وهي أميركا اللاتينية، وتتصدر جمهورية بيرو قائمة دول أميركا اللاتينية بنسبة 16% من المستخدمين، فيما حققت البرازيل وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وتشيلي فوق 10%.

وسجلت سويسرا -إلى جانب اليونان- أعلى معدل استخدام للعملة المشفرة في أوروبا (11% لكل منهما)، وبشكل عام سجلت الدول الأوروبية والناطقة بالإنجليزية أدنى مستوى لاستخدام العملات المشفرة.

وشمل هذا الاستطلاع اليابان أيضا، حيث صرح عدد قليل من الأشخاص بأنهم استخدموا أو امتلكوا عملة مشفرة، وقال 4% فقط إن لديهم تاريخا في استخدام هذا النوع من العملات، وهو أقل معدل مسجل في الاستطلاع إلى جانب الدانمارك.

المصدر : الصحافة الألمانية

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