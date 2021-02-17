ستكون مدعمة بالعديد من التقنيات المبتكرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السيارة المحلية "توغ" (TOGG) ستُطرح في الأسواق عام 2022.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان "سنضع السيارة المحلية التركية TOGG في خدمة شعبنا في التاريخ المستهدف (2022) مدعمة بالعديد من التقنيات المبتكرة".

كما أفاد الرئيس بأن الارتفاع القوي في الإنتاج الصناعي أكد مجددا أن تركيا واحدة من الدول النادرة التي تنهي 2020 بنمو اقتصادي إيجابي.

وحققت سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا نموا بالمبيعات بلغ 61.3% العام الماضي، مقارنة بعام 2019، وفق ما أفاد تقرير سنوي لجمعية موزعي السيارات التركية (ODD) (غير حكومية).

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2019 كشفت تركيا عن نموذجين أوليين لسيارتها المحلية في ولاية قوجة إيلي.

مشروع السيارة المحلية انطلق في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 (الأناضول)

ومشروع السيارة المحلية انطلق في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون لتشكيل مجموعة مشتركة لمبادرة إنتاج السيارة المحلية، بمشاركة العديد من الشركات واتحاد الغرف والبورصات التركية.

من جانب آخر، أشار أردوغان إلى أن قيود حظر التجول، المفروضة في الولايات بسبب وباء كورونا، سيتم رفعها وفقا لأعداد الإصابات والتطعيم إضافة إلى معايير أخرى.

وأضاف الرئيس "بناء على المعايير التي بيّنتها وزارتنا، سنقسم ولاياتنا إلى 4 مجموعات، ونبدأ اعتبارا من أول مارس/آذار القادم العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية".