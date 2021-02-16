قبل 10 سنوات من بلوغ سن التقاعد، تستطيع القيام بالكثير من الخطوات العملية التي تضمن لك دخلا جيدا يغطي نفقاتك، ويضمن لك الحد الأدنى من الاستقرار المالي، فما تلك الخطوات؟

في تقرير نشره موقع "كيبلنغر" (kiplinger) الأميركي، يقول الكاتب ديفيد روديك إن معظم الناس لا يخططون بشكل جيد لفترة ما بعد التقاعد، لكن سرعان ما يصبح ذلك حقيقة ماثلة أمامهم في السنوات الأخيرة قبل مغادرة الوظيفة.

ووجد استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب" (Gallup) عام 2019 أن نسبة 55% من الأميركيين في سن 55 أو أكبر؛ واثقون من أنهم سيحصلون على ما يكفي من المال لتقاعد مريح، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، وأظهر استطلاع أجري بعد تفشي كوفيد-19 أن توقعاتهم لا تزال متفائلة في الأغلب.

وحسب الكاتب، فإن ضمان تقاعد آمن ومريح يحتاج إلى القيام ببعض الخطوات المهمة قبل 10 سنوات على الأقل من مغادرة العمل.

تخيل حياتك بعد التقاعد

لا بد من تخيل شكل حياتك وما تحب أن تقوم به بعد التقاعد، وذلك قبل أن تبدأ الاستعداد لتلك المرحلة وتحديد المدخرات اللازمة.

ومن أجل ذلك، ينبغي الإجابة عن الأسئلة التالية: متى تريد التقاعد؟ وأين ستتقاعد؟ وما الذي تنوي فعله؟ والأكيد أن ذلك يشمل تغيير أسلوب الحياة والسفر وممارسة هوايات جديدة.

وينبغي مناقشة الأمر بين الزوجين، وتحديد الخطوط العريضة بشكل مشترك، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار احتمال دخول أشخاص جدد في حياتك، مثل الأحفاد، مما قد يؤدي إلى تغيير بعض الخطط.

تقدير ميزانية التقاعد

يعني ذلك أن تقدر حجم المدخرات اللازمة للإنفاق بعد التقاعد، وهناك بعض القواعد لتقدير هذا الرقم، مثل أن تعادل قيمة مدخراتك 12 ضعف راتبك الشهري، أو أن يكون لديك ما يكفي من المال لإنفاق ما نسبته 80% من دخلك السنوي قبل التقاعد.

ويرى الخبير بمجموعة "برينسيبال" المالية سري ريدي أن تلك الطرق السريعة لتقدير مدخرات التقاعد لا تراعي اختلاف الظروف من شخص لآخر؛ لذلك فإنه يفضل تحديد الميزانية حسب مجالات الإنفاق المختلفة، مثل السكن والطعام والسفر والتأمين.

ويعتقد ريدي أن جائحة كوفيد-19 منحت الموظفين الذين انتقلوا للعمل من المنزل فرصة لتجربة نسخة مشابهة لميزانية التقاعد، حيث توقفت النفقات الإضافية مثل تناول الطعام بالخارج وشراء الملابس الجديدة وتكاليف التنقل؛ لكن مع ضرورة تقدير النفقات المخصصة للسفر والأنشطة الترفيهية الأخرى، والتي أوقفتها الجائحة مؤقتا، كما يقترح ريدي التفكير في العمل بدوام جزئي بعد التقاعد، لتحقيق دخل إضافي من نشاط تستمتع به.

عند التفكير في حياتك بعد التقاعد ينبغي مناقشة الأمر بين الزوجين وتحديد الخطوط العريضة بشكل مشترك (غيتي)

تحقق من مدخراتك

لا بد من التحقق في الوقت الراهن من توافق مدخراتك مع أهدافك وطموحك بعد التقاعد، خاصة أن الوقت لا يزال مناسبا لزيادة تلك المدخرات، ويمكن الاستعانة بمستشار مالي أو مخطط تقاعد، أو استخدام أحد التطبيقات المجانية المتوفرة على شبكة الإنترنت.

ادخر بقدر الإمكان

لا يجب تفويت الفرصة خلال السنوات الأخيرة قبل التقاعد من أجل زيادة مدخراتك، والاستفادة من كل الخيارات، مثل الإسهامات التعويضية للأفراد الذين يبلغون من العمر 50 عاما أو أكثر.

عادة تتزامن السنوات الأخيرة التي تسبق التقاعد مع التحاق الأبناء بالجامعة وزيادة مصاريفهم، وفي هذا الشأن يحذر ريدي من التركيز على احتياجات الأبناء ونسيان احتياجات فترة التقاعد، ويقول في هذا السياق "يوجد أمام الأبناء متسع من الوقت لسداد قروضهم، في حين لم يتبق لديك الكثير للوصول إلى وضع مالي مستقر".

تجنب التغييرات الكبيرة

يعتقد المخطط المالي الأميركي ريك مايرز أن أحد مفاتيح التقاعد الناجح يكمن في تجنب التغييرات الكبيرة، مثل تغيير المنزل أو السيارة أو نمط الحياة بشكل عام، وهذه التغييرات ستشكل ضغطا كبيرا على خطة التقاعد؛ لذلك فكّر جيدا قبل التخطيط لأي تغيير كبير في حياتك خلال هذه المرحلة.

مراجعة استثماراتك

كلما اقتربت فترة التقاعد، أصبح من الضروري أن تكون أكثر تحفظا في استثماراتك، ويقترح ريدي أن تحتفظ بما يكفي من الأصول ذات الدخل الثابت حتى لا يتأثر صافي ثروتك أو نمط حياتك بشكل خطير في ظل تقلبات السوق.

أحد أفضل الأمور قبل بلوغ سن التقاعد ألا يكون لديك أي ديون أو قروض (غيتي)

التخطيط المسبق للضرائب

يؤكد المخطط المالي بشركة "كيل فايننشال بارتنرز" جيريمي كيل أنه لا ينبغي توقع انخفاض قيمة الضرائب بعد التقاعد.

وقد تحاول فعلا أن تقلل سحب الأموال من حساب التقاعد للتحكم في الضريبة، لكن احتياجاتك المالية قد لا تسعفك للقيام بذلك.

إحدى طرق تقليل القيمة الضريبة المستقبلية هي استخدام حسابات "روث إي أر آي" أو "روث 401 (كاي)"، التي تساعد المتقاعدين على تحقيق التوازن بين الدخل الخاضع للضريبة واحتياجاتهم المالية من دون دفع قيمة ضريبية أعلى.

تغطية تكاليف الرعاية الصحية

رغم أن البرامج الحكومية قد تؤمن جزءا كبيرا من نفقات الرعاية الصحية، فإنك ستكون مطالبا بدفع بعد النفقات من مالك الخاص. لذلك من المناسب أن تخطط من الآن لتكاليف الرعاية الصحية طويلة المدى. وفي حال قررت الحصول على تأمين صحي أو تأمين على الحياة فإن فرصتك ستكون أفضل للحصول على عقد جيد عندما تكون في الخمسينيات من العمر.

تخلص من الديون

يقول سري ريدي إن أحد أفضل الأمور قبل بلوغ سن التقاعد ألا يكون لديك أي ديون أو قروض، لذلك حاول خلال السنوات الأخيرة قبل التقاعد أن تتخلص من الديون ذات معدلات الفائدة الأعلى فالأقل، إلى حين سداد جميع الديون.

توقع أسوأ السيناريوهات

بغض النظر عن مدى استعدادك للمستقبل، قد لا يسير كل شيء كما هو مخطط له في النهاية، ويوصي الخبير المالي ستيف باريش بالاحتفاظ بما لا يقل عن 6 أشهر من نفقات المعيشة في أصول سائلة، مثل حساب ادخار أو شهادة إيداع، حتى تتمكن من إدارة الصعوبات الاقتصادية الطارئة، وعليك أيضا توقع أسوأ السيناريوهات، مثل التقاعد قبل عدة سنوات مما هو مخطط له.