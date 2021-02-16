العملة الرقمية الأشهر قفزت بنحو 72% منذ بداية العام الجاري

صعدت عملة البتكوين (BITCOIN) فوق 50 ألف دولار اليوم الثلاثاء إلى مستوى قياسي جديد، مواصلة ارتفاعا تغذيه مؤشرات على أن أكبر عملة مشفرة في العالم تكسب قبولا بين مستثمرين رئيسيين.

ووصلت البتكوين إلى ذروة جديدة بلغت 50 ألفا و602 دولار، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وزادت العملة المشفرة بنحو 72% منذ بداية العام الجاري، ارتفاعا من 28.8 ألف دولار للوحدة الواحدة في ختام جلسات 2020.

وتحققت معظم مكاسبها بعد إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا (Tesla) أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية، وأضافت تسلا أنها ستقبل كذلك السداد بهذه العملة.

غير أن "تسلا" هي الأحدث فقط بين سلسلة من عمليات الاستثمار الكبيرة التي قفزت بعملة البتكوين من عمليات التمويل الهامشية إلى ميزانيات الشركات ومكاتب التداول في وول ستريت، حيث بدأت شركات ومديرو أموال تقليديون في الولايات المتحدة شراء هذه العملة بقيم كبيرة.

توسع مستمر

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس شركة تويتر (twitter) جاك دورسي وقطب موسيقى "الهيب هوب" جاي زد خططا لإنشاء صندوق للبتكوين معا.

وقبل ذلك، تعهدت شركة ماستركارد (MasterCard) بقبول العملات المشفرة في شبكة مدفوعاتها، وقالت إنها تجري اتصالات مع بنوك مركزية تعمل على عملات رقمية خاصة بها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أطلقت شركة "باي بال" (PayPal) العملاقة للدفع الإلكتروني خدمة "للمشتريات والدفع" بالعملة المشفرة، في حين أعلنت "سكوير" (square) لخدمات الدفع استثمارها 50 مليون دولار في البتكوين.

وحاولت شركات كندية وأميركية من دون جدوى في السنوات الأخيرة إطلاق صناديق مماثلة للبتكوين.

وبلغ عدد الوحدات المتداولة من العملة الافتراضية الأشهر في السوق العالمية حتى الخميس 18 مليونا و624 ألف وحدة من أصل 21 مليونا، هو إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع والتداول.

ويصل عدد العملات الرقمية المشفرة حول العالم إلى نحو 4493، بقيمة سوقية تتجاوز 1.380 تريليون دولار.

وتستحوذ البتكوين على الحصة الأكبر منها بمقدار 62.6% بقيمة تناهز 900 مليار دولار.