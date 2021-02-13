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اقتصاد|عراق

نفي عراقي لبيع شحنة من زيت الوقود عبر الأراضي التركية

سومو: الإعلان عن بيع شحنات من منتج زيت الوقود من قبل جهات أخرى على أنها عراقية غير قانوني

سومو تؤكد أنها الجهة الوحيدة والحصرية المخولة ببيع المنتجات النفطية العراقية (الجزيرة)
سومو تؤكد أنها الجهة الوحيدة والحصرية المخولة ببيع المنتجات النفطية العراقية (الجزيرة)
13/2/2021

نفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم السبت، بيع شحنة من منتوج زيت الوقود عراقي المنشأ عبر الأراضي التركية. وأوضحت في بيان أنها الجهة الوحيدة والحصرية المخولة قانونا بتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية العراقية كافة.

وقالت "سومو" في البيان إن تصدير منتج زيت الوقود العراقي هذه المرحلة يكون عبر المنفذ الجنوبي من الخزانات العائمة، حصرا، الراسية في منطقة المخطاف عند المياه الإقليمية العراقية بالخليج العربي.

وأوضحت أن الإعلان عن بيع شحنات من منتج زيت الوقود، من قبل جهات أخرى على أنها عراقية المنشأ، (طريقة) غير قانونية، وتتحمل هذه الجهات كامل المسؤولية القانونية كون هذه الشحنات مهربة يحاسب عليها القانون.

ونفت "سومو" القيام بالإعلان عن بيع شحنة من منتج زيت الوقود عراقي المنشأ عبر الأراضي التركية، مشيرة إلى أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في بيع شحنات زيت الوقود على أنها عراقية المنشأ عبر أي منفذ.

المصدر : وكالات

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