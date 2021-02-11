البث الحي
اقتصاد|مملكة متحدة

تنتج لقاحات ضد كورونا.. أرباح أسترازينيكا تتضاعف في 2020

أرباح الربع الأخير لا تتضمن إلا نسبة ضئيلة من مبيعات لقاحها ضد فيروس كورونا بعد الحصول على الترخيص واعتماده عالميا

إيرادات الشركة للعام 2020 فاقت 7.4 مليارات دولار (رويترز)
إيرادات الشركة للعام 2020 فاقت 7.4 مليارات دولار (رويترز)
11/2/2021

أعلنت أسترازينيكا (AstraZeneca) الشركة البريطانية التي تنتج لقاحات مضادة لفيروس كورونا، اليوم الخميس أنها سجلت العام الماضي أرباحا صافية بلغت 3.2 مليارات دولار، أي ما يزيد عن ضعف أرباحها في العام السابق بفضل مبيعات كبيرة لأدوية أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريو في بيان "على الرغم من التأثير الكبير للوباء، حققنا نموا من رقمين في الإيرادات".

وأفادت الشركة في بيان لها بأن أرباح ما قبل الضريبة للأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020 ارتفعت إلى 1.17 مليار دولار صعودا من 240 مليون دولار في العام السابق. ولا تتضمن أرباح الربع الأخير إلا نسبة ضئيلة من مبيعات لقاحها ضد فيروس كورونا بعد الحصول على الترخيص واعتماده عالميا.

وارتفع العائد الأساسي للسهم إلى 1.07 دولار خلال العام الماضي مقارنة بـ0.89 دولار في العام السابق له، في حين قفز إجمالي الإيرادات بنسبة 11% إلى 7.41 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.

وفي تعاملات اليوم الخميس زاد سهم أسترازينيكا 1.3% في ظل توقعات بنمو الإيرادات في 2021.

 طلبيات كبيرة

وأشارت الشركة إلى طلبيات من أكثر من 50 بلدا حول العالم لشراء لقاحها لفيروس كورونا. وقالت إنه في حين أن الاهتمام العام ينصب على اللقاح، فقد أثبت عمل أسترازينيكا الأساسي لمرض السكري والقلب والكلى وأدوية السرطان قدرته على الصمود.

والأربعاء، أعلنت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.

وفي توصيات أولية بشأن الجرعة، قالت لجنة مجموعة الخبراء الاستشارية الإستراتيجية المعنية بالتطعيم إن اللقاح يجب أن يُعطى على جرعتين، مع فترة تتراوح بين 8 أسابيع و12 أسبوعا بين الجرعتين الأولى والثانية.

وأوقفت جنوب أفريقيا توزيع اللقاح هذا الأسبوع بعد أن أظهرت بيانات من تجربة صغيرة أنه لا يحمي من المرض الخفيف إلى المتوسط ​​الناجم عن سلالة فيروس كورونا الجديدة المنتشرة الآن في البلاد.

وبداية هذا الشهر، قالت شركة فايزر (Pfizer) الأميركية لصناعة الأدوية إنها تتوقع أن تصل قيمة مبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا الذي طوّرته بالاشتراك مع "بيونتك" (BioNTech)، إلى 15 مليار دولار في 2021، على أن ترتفع أكثر إذا وقّعت مزيدا من عقود التوريد.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

تعرف على خسائر وديون شركات النفط الكبرى بالعالم

شيفرون، إكسون موبيل، توال، بريتيش بتروليوم، شل، كونوكو فيليبس (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد فاجعة طنجة.. هل تتضاعف جهود محاصرة الاقتصاد غير المهيكل بالمغرب؟

حادث طنجة راح ضحيته 28 شخصا (الفرنسية)

تسلا والاستثمار في بتكوين.. مكاسب قياسية جديدة

تسلا تخطط للبدء في قبول بتكوين وسيلة للدفع بعمليات شراء مركباتها قريبا (رويترز)

يترصدها اللصوص.. معادن ثمينة في المحولات الحفازة أسفل السيارات

اللصوص في أميركا يسرقون المحولات الحفازة من أسفل السيارات لأنها تحوي معادن أغلى من الذهب (شترستوك)
الأكثر قراءة

تحول من نافع إلى ضار.. أصحاب أجهزة أندرويد مهددون من تطبيق يستخدمه الملايين

متجر "غوغل بلاي" حذف التطبيق بعد قيام مؤسسة مالوير بايتس بإخطار شركة لافابيرد (رويترز)

وسط توتر متصاعد بين الطرفين.. روسيا: مستعدون لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عقوبات تهدد اقتصادنا

تصريحات لافروف تأتي بعد تلويح مسؤولين أوروبيين بفرض عقوبات جديدة على روسيا (وكالة الأناضول)

بالفيديو.. مشجعة تهاجم نادال قبل طردها وشجار بين لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

نادال يشير إلى المشجعة التي أهانته (غيتي)

النصيري.. رحلة هداف من أزقة فاس إلى مقارعة ميسي ونجوم الليغا

النصيري سجل 13 هدفا في الدوري الإسباني خلال هذا الموسم (غيتي)