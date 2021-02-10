انحسار الطلب على الأصول الآمنة وتطلع المستثمرين إلى تعاف منتظر من جائحة كورونا دفعا العملة الأميركية إلى الهبوط

بلغ الدولار أدنى مستوى في أسبوعين، اليوم الأربعاء، إذ انحسر الطلب على الأصول الآمنة، بينما يتطلع المستثمرون إلى تعاف متوقع من "جائحة كوفيد-19" هذا العام مدفوع بتحفيز مالي ونقدي كبير.

واستقرت بتكوين (bitcoin) عند نحو 46 ألفا و500 دولار بعد أن بلغت مستوى مرتفعا جديدا عند 48 ألفا و216 دولارا أثناء الليل، عقب إعلان تسلا (Tesla) عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة الرائدة.

وقال باتريك هوسر الوسيط في شركة كريبتوبروكر للعملات المشفرة (Crypto Broker) إن استثمار تسلا "لا يؤدي إلى إعادة ترتيب الأوراق بالكامل، لكنه يعزز فكرة أن بتكوين لها مكانها في خزائن الشركات".

وبلغت العملة الافتراضية المنافسة الإيثريوم (ethereum) -التي عادة ما تتحرك بالتزامن مع بتكوين- مستوى قياسيا عند 1826 دولارا اليوم قبل أن تتداول عند 1791 دولارا.

وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية الجديدة جانيت يلين في خطاب تأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ من أن العملات الافتراضية "تستخدم بشكل رئيسي لتمويل نشاطات غير مشروعة" وتمثّل مصدر "قلق".

تفاؤل

ونزل الدولار الذي عادة ما يُنظر إليه كملاذ آمن مقابل العملات المناظرة الرئيسية، إذ تلقى الإقبال على المخاطرة الدعم من تفاؤل حيال دعم مالي ونقدي وأرباح قوية للشركات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وهبط مؤشر الدولار إلى المستوى المنخفض عند 90.378 نقطة اليوم للمرة الأولى هذا الشهر، وبلغ في أحدث تداولات 90.398، وبصدد تكبد خسائر للجلسة الثالثة.

واستقر الدولار تقريبا عند 104.58 ينات بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 104.5 للمرة الأولى هذا الشهر في الجلسة السابقة.

وارتفع اليورو إلى 1.2126 دولار معززا مكاسبه لليوم الثالث، في حين عاود الجنيه الإسترليني بلوغ أعلى مستوى في 3 أعوام عند 1.3827 دولار قبل أن يتداول عند 1.3818 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير الإستراتيجيين لدى "سي.إم.سي ماركتس" (CMC Markets) في سيدني -في إشارة إلى ضعف الدولار- "الآفاق الاقتصادية للعام، وفقا لإجماع السوق، تبدو إيجابية. المعنويات والمراكز هما المحركان الرئيسيان للسوق في الوقت الحاضر".