أعلنت قطر للطاقة -اليوم الأربعاء- أن شركتها التابعة "شركة قطر للغاز المسال المحدودة (2)" وقعت اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة "إس آند تي" (S&T) الدولية لتجارة الغاز الطبيعي المحدودة لتوريد مليون طن سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين على مدى 15 عامًا بدءًا من الربع الأخير من عام 2022.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريده الكعبي "يسعدنا أن نرحب بشركة إس آند تي في قائمة عملائنا للغاز الطبيعي المسال، ونتطلع إلى العمل معها والإسهام في تلبية متطلباتها من الغاز الطبيعي المسال على المدى البعيد".

وأضاف أن "هذه الاتفاقية تعكس توسّع قاعدة عملائنا في جمهورية الصين الشعبية التي بإمكانها الاعتماد على قطر كشريك موثوق به يمكن الاعتماد عليه في تزويد الطاقة".

قطر للطاقة تعلن توقيع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى شركة إس أند تي الصينية#قطر_للطاقة⁣ #قطر — QatarEnergy (@qatar_energy) December 8, 2021

وسيتم توريد شحنات الغاز الطبيعي المسال بموجب الاتفاقية باستخدام سفن أسطول دولة قطر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وستقوم شركة "إس آند تي" بتسلّم الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي في محطة تانغشان لاستقبال الغاز الطبيعي المسال.

والاثنين الماضي أعلنت قطر للطاقة أن شركتها التابعة "راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة" وقعت اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع مجموعة "غوانغدونغ للطاقة المحدودة" لتوريد مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 10 أعوام تبدأ عام 2024.