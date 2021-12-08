نما حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بفضل الاتفاقيات التي أبرمتها اللجنة الإستراتيجية العليا بنسبة أكثر من 100% في الفترة من 2016 وحتى 2020، فبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.91 مليار دولار عام 2020.

في اجتماع يعد السابع لها منذ تدشينها عام 2014، عقدت الجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين دولة قطر وتركيا اجتماع الدورة السابعة لها، برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور الدوحة حاليا.

وتأسست اللجنة الإستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2015، وعقدت منذ تأسيسها 7 اجتماعات، نتج عنها إبرام قرابة 90 اتفاقية في مجالات متنوعة.

وتعد اللجنة الإستراتيجية الأداة القطرية التركية لبحث سبل توطيد وتطوير علاقات التعاون بين البلدين وآفاق الارتقاء بها على مختلف الصعد خصوصا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والدفاع والأمن.

ونما حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بفضل الاتفاقيات التي أبرمتها اللجنة الإستراتيجية العليا بنسبة أكثر من 100% في الفترة من 2016 وحتى 2020، فبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 1.91 مليار دولار في العام 2020 مقابل نحو 900 مليون دولار في العام 2016، وسط آمال بتضاعف هذه الأرقام خلال السنوات المقبلة.

أما حجم الاستثمار بين البلدين فيوضحه العدد الكبير من الشركات العاملة في الدوحة وأنقرة، فيعمل في قطر قرابة 711 شركة تركية، بينها نحو 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 شركة برأس مال تركي 100%، بالإضافة إلى أكثر من 183 شركة قطرية عاملة في تركيا.

أمير قطر بحث مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية بين البلدين (رويترز)

اتفاقيات متنوعة

وخلال دورتها السابعة، شهد أمير قطر والرئيس التركي التوقيع على 11 اتفاقية في العديد من المجالات أهمها التوقيع على مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية ومنظمة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتركيا، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التقييس بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ومعهد المعايير التركية، واتفاقية تفاهم بين رابطة رجال الأعمال القطريين وهيئة الاستثمار التركية.

كما ضمت الاتفاقيات أيضا التوقيع على بروتوكول بشأن تنفيذ خطاب النوايا الخاص بالتعاون في مجالات تنفيذ الفعاليات الكبرى بين حكومتي البلدين، وخطاب نوايا بشأن إدارة الطوارئ والكوارث ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال المراسم وخطاب نوايا حول برنامج الشراكة في المحتوى بين منتدى الدوحة ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وفي تصريح للجزيرة نت، أكد سفير تركيا لدى قطر محمد مصطفى كوكصو أن الاجتماع السابع للجنة الإستراتيجية العليا القطرية التركية المشتركة شهد التوقيع على العديد من الاتفاقيات الجديدة في العديد من المجالات بحضور قادة البلدين.

أردوغان يقوم بزيارة إلى الدوحة تلبية لدعوة من أمير قطر (الأناضول)

أجواء إيجابية

وأوضح كوكصو أن أجواء زيارة الرئيس التركي إلى الدوحة كانت إيجابية للغاية، مشددا على أن مسار العلاقات القطرية التركية لا يخفى على أحد؛ فقد حقق قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين البلدين، لافتا إلى أن الاقتصاد التركي قوي وقادر على التصدي للأزمات المختلفة.

ومن جهته، يرى فهد العمادي مدير التحرير بصحيفة الوطن القطرية أن استمرار انعقاد اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين يعد تأكيدا على متانة العلاقات التي تربط الدوحة مع أنقرة ومدى الشراكة الكبيرة والتحالف القوي الذي يجمع البلدين خاصة أن هذا التحالف خضع لأكثر من اختبار في الفترة المقبلة وفي كل مرة يزداد قوة ومتانة.

ويضيف العمادي أن اللجنة الإستراتيجية منذ تأسيسها عام 2014 شهدت اجتماعاتها التوقيع على 91 اتفاقية بين البلدين في كافة المجالات وهذه الاتفاقيات تعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية والسياسية بين البلدين.

وأوضح العمادي أن الاتفاقيات الاقتصادية مثلا أدت إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة المليارين دولار عام 2020 إلى جانب وجود شراكات عديدة بين الجانبين فهناك قرابة 900 شركة تعمل في قطر وتركيا بين شركات تركية تعمل في الدوحة أو قطرية تعمل في أنقرة؛ ما يدل على حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.