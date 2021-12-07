وقّعت مجموعة من الشركات السعودية والعُمانية عددا من مذكرات التفاهم بعشرات المليارات من الدولارات، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عُمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن شركات سعودية وعددا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص، وقعت 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار، في قطاعات تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والاستثمارات في منطقة الدقم بالسلطنة.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح: "إن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تزخران بفرص استثمارية واعدة، توفر أرضية خصبة لإقامة شراكات استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني".

شركات سعودية وعمانية توقع 13 مذكرة تفاهم تتعلّق بالعمل المُشترك في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

https://t.co/rqoy7wNnWs#ولي_العهد_في_عمان#واس_اقتصادي — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) December 7, 2021

وأفادت وسائل إعلام عمانية -أمس الاثنين- بأن مجموعة أوكيو العمانية للطاقة وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق صناعة البتروكيمياويات، بهدف تطوير مشروع مجمع الدقم للبتروكيمياويات بالسلطنة.

ووقّعت أوكيو مذكرة تفاهم في مجال تخزين النفط مع شركة أرامكو للتجارة، لتقييم ملاءمة التخزين والمتاجرة في المواد النفطية.

وشملت الاتفاقات توقيع المجموعة العمانية وأكوا باور السعودية وآير برودکتس مذكرة تفاهم في قطاعات البتروكيمياويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة توقعان على 13 مذكرة تفاهم من أجل العمل المشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة عبر قيام عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص بتوقيع هذه المذكرات مع نظيراتها من الجانب السعودي. #العُمانية pic.twitter.com/zy0JP21oVm — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 6, 2021

كما أبرمت شركة تنمية معادن عُمان مذكرة تفاهم مع معادن السعودية -أكبر شركة تعدين في الخليج- لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين.

ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، جولة تشمل 5 دول في مجلس التعاون الخليجي، وذلك قبل قمة خليجية مرتقبة في المملكة.