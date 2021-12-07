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اقتصاد|السعودية

توقيع 13 مذكرة تفاهم بين شركات عمانية وسعودية بـ30 مليار دولار

مذكرات التفاهم بين الشركات السعودية والعمانية شملت قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والاستثمارات في منطقة الدقم بالسلطنة (وكالة الأنباء العمانية)
7/12/2021

وقّعت مجموعة من الشركات السعودية والعُمانية عددا من مذكرات التفاهم بعشرات المليارات من الدولارات، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عُمان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن شركات سعودية وعددا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص، وقعت 13 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار، في قطاعات تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والاستثمارات في منطقة الدقم بالسلطنة.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح: "إن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تزخران بفرص استثمارية واعدة، توفر أرضية خصبة لإقامة شراكات استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني".

وأفادت وسائل إعلام عمانية -أمس الاثنين- بأن مجموعة أوكيو العمانية للطاقة وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق صناعة البتروكيمياويات، بهدف تطوير مشروع مجمع الدقم للبتروكيمياويات بالسلطنة.

ووقّعت أوكيو مذكرة تفاهم في مجال تخزين النفط مع شركة أرامكو للتجارة، لتقييم ملاءمة التخزين والمتاجرة في المواد النفطية.

وشملت الاتفاقات توقيع المجموعة العمانية وأكوا باور السعودية وآير برودکتس مذكرة تفاهم في قطاعات البتروكيمياويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

كما أبرمت شركة تنمية معادن عُمان مذكرة تفاهم مع معادن السعودية -أكبر شركة تعدين في الخليج- لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين.

ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، جولة تشمل 5 دول في مجلس التعاون الخليجي، وذلك قبل قمة خليجية مرتقبة في المملكة.

المصدر : وكالات

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