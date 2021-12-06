صعدت أسعار النفط بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الاثنين فوق 70 دولارا لبرميل برنت، بالتزامن مع إعلان السعودية زيادة تسعير نفطها تسليم يناير/كانون الثاني المقبل.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية أمس الأحد زيادة تسعير نفطها في يناير/كانون الثاني المقبل، بمقدار 3.30 دولارات للبرميل فوق المعيار القياسي، وهو ما يعد تفاؤلا من المملكة (أكبر مصدر عالمي للخام) بتحسن الطلب والأسعار.

وجاءت الزيادة رغم قرار تحالف "أوبك بلس" الأسبوع الماضي مواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يوميا في يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.45% أو 1.71 دولار إلى 71.60 دولارا للبرميل.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 2.63% أو 1.73 دولار إلى 68 دولارا للبرميل.





كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

ورغم ارتفاع الأسعار، فإن الضغوط التي يفرضها متحور كورونا أوميكرون تُبقي أسعار النفط دون مستوى 80 دولارا لبرميل برنت المسجل في الشهرين الماضيين.

ورغم تطمينات منظمة الصحة العالمية بشأن حدة الأعراض الطبيعية للمتحور الجديد، فإن الأسواق ما تزال متخوفة من تسارع الإصابات مع حلول الشتاء.