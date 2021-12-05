أعلنت شركة أرامكو السعودية أمس السبت توقيع 5 اتفاقيات مع شركات فرنسية رائدة، تشمل اتفاقية لاستكشاف فرص الأعمال في المركبات التي تعمل بالهيدروجين مع شركة جوسين الرائدة في حلول النقل النظيفة والذكية.

وقد وُقّعَت الاتفاقيات خلال ورش نظمتها وزارة الاستثمار في جدة لاستكشاف فرص الاستثمار للشركات الفرنسية في المملكة، بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، والوزير المفوض للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية في فرنسا فرانك ريستر، ورئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين أمين الناصر، وعدد من مسؤولي الشركة ورؤساء الشركات الفرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الناصر قوله أمس السبت إن هناك نحو 500 من المصنّعين وقرابة 90 من مقدمي الخدمات الفرنسيين المعتمدين لدى الشركة، لافتا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون بين الجانبين في مجال الاستدامة والتقنية، مثل الهيدروجين واحتجاز الكربون.

وفي ما يخص الاتفاقيات التي وُقّعَت، قالت الشركة -في بيان- إن الاتفاقات شملت استكشاف أنشطة المركبات العاملة بالهيدروجين، والترويج له كحل نظيف للنقل مع شركة جوسين.

وتسعى الاتفاقيات الأخرى التي أُعلنت إلى تعزيز البحث والتطوير في أرامكو السعودية في مجالات تقنية احتجاز الكربون، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع المحلي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار السعودية أمس السبت، وبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، ومجالات الشراكة القائمة بين البلدين، فضلا عن بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره.