الأضخم بالمنطقة.. العراق يبرم عقدا مع شركة صينية لإنشاء مصفاة للنفط

طاقة المصفاة 300 ألف برميل يوميا وتبلغ كلفتها ما بين 7 و8 مليارات دولار

أبرمت وزارة النفط العراقية -اليوم الخميس- اتفاقا أوليا مع شركة صينية لإنشاء مصفاة لتكرير النفط في محافظة البصرة جنوبي البلاد، بطاقة تبلغ 300 ألف برميل يوميا وكلفة تصل إلى 7 مليارات دولار.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار للصحفيين -على هامش توقيع الاتفاق في بغداد- إن شركة مصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط وقعت عقدا أوليا مع شركة "هوالو" (hualu) التابعة لشركة "سي إن سي إي سي" (cncec) الصينية، لإنشاء مصفاة الفاو لتكرير النفط بمحافظة البصرة.

وأضاف أن المصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا، وتبلغ كلفتها ما بين 7 و8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستكون إنشاء مجمع للبتروكيمياويات، دون الإشارة إلى توقيتات محددة.

وأشار الوزير العراقي إلى أن الدراسة الفنية والهندسية أعدت منذ 2015، وقد تقدمت 4 شركات عالمية للاستثمار في المشروع، وفازت به الشركة الصينية.

من جانبه، قال ممثل الشركة في العراق أحمد عبد اللطيف إن الشركة ستقوم بتنفيذ المشروع وفق أفضل التقنيات العالمية، مشيرا إلى أن المشروع سيكون أول وأضخم مشروع من نوعه في المنطقة.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع ستكون بناء مجمع للبتروكيمياويات، بإنتاج 3 ملايين طن سنويا، وبكلفة استثمارية تبلغ 12 مليار دولار.

وقال: المشروع من شأنه تقليل استيراد المشتقات النفطية بشكل كبير، وتوفير فرص عمل للعراقيين.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن العراق يستورد ما قيمته 5 مليارات دولار سنويا من مشتقات النفط، لسد الحاجة المحلية التي تقدر بنحو 600 ألف برميل يوميا.

ووضع العراق عام 2010 خطة طويلة الأمد لبناء مصاف نفطية، واحدة في محافظة ذي قار وأخرى في مدينة ميسان جنوبي البلاد، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا و150 ألف برميل يوميا على الترتيب.

وتشمل الخطة أيضا بناء مصفاة في كركوك (شمال) بطاقة 150 ألف برميل، وفي كربلاء (جنوب شرق) بطاقة 140 ألف برميل، في اليوم.