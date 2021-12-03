تركيا.. التضخم يرتفع وقفزة في الصادرات

أظهرت بيانات اليوم الجمعة أن التضخم في تركيا ارتفع أكثر من المتوقع إلى 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوياته في 3 سنوات، مما فاقم هبوط العوائد الحقيقية بعد التراجع غير المسبوق لليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.3% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز أشارت إلى قراءة عند 3% وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7%.

وحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 19.82% في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2020، وبنسبة 21.31% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع نحو 10% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلا زيادة سنوية بلغت 54.62%.

وتوقعت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني أن التضخم سيرتفع في تركيا إلى 25% بنهاية 2021.

فيتش ترفع توقعات النمو للاقتصاد التركي

وعدّلت وكالة فيتش النظرة المستقبلية الخاصة بتركيا إلى سلبية، وأكدت تصنيفها عند (-bb)، كما خفضت نظرتها المستقبلية المتعلقة بتخلف تركيا عن سداد الديون على الأمد الطويل إلى سلبية من مستقرة.

وقالت فيتش إن تعديل نظرة تركيا يعكس اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي قبل أن يحين أوانها، مشيرة إلى أن تقييمها يعكس ضعف مصداقية السياسة النقدية وارتفاع التضخم وقلة السيولة الخارجية والمخاطر الجيوسياسية.





لكن الوكالة رفعت توقعاتها بشأن نمو اقتصاد تركيا هذا العام من 9.2 إلى 10.5%، كما رفعت توقعها للنمو خلال العام المقبل من 3.5 إلى 3.6%.

وحسب بيان صادر أمس الخميس عن الوكالة الدولية، فإن النمو الاقتصادي لتركيا قوي مقارنة بأقرانه، لكن نصيب الفرد من الدخل في البلاد يتجه نحو الانخفاض منذ عام 2013 من حيث القيمة الدولارية.

قوة الصادرات

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس أن صادرات بلاده بلغت 221 مليار دولار على أساس سنوي (خلال عام).

ونشر أردوغان بيانات التجارة الخارجية عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، وأظهرت ارتفاع الصادرات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بواقع 33.44% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال الرئيس التركي إن صادراتنا وصلت إلى 221 مليار دولار على أساس سنوي، وسنعمل بجد أكبر وننتج أكثر ونحقق المزيد من النمو".

وحسب المنشور، فإن تركيا سجلت أعلى عائدات شهرية من الصادرات في تاريخها خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بواقع 21 مليارا و468 مليون دولار.

وبلغت الصادرات خلال الشهور 11 الأولى من العام الجاري نحو 203 مليارات و141 مليون دولار.

وتصدرت ألمانيا قائمة البلدان الأكثر استيرادا من تركيا بنحو مليار و751 مليون دولار، تبعتها بريطانيا بمليار و478 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بمليار و365 مليون دولار.

وسجلت التجارة بالليرة التركية ارتفاعا بنسبة 53.07%، في حين أجري التبادل التجاري بالليرة التركية مع 188 دولة.

كما أظهرت البيانات ارتفاع حجم التجارة الخارجية بواقع 29.63%، لتصل إلى 48 مليارا و263 مليون دولار.