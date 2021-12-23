القاهرة – "بقيمة 2400 جنيه" أو ما يعادل 153 دولارا أعلن المجلس القومي للأجور في مصر بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لأول مرة، وذلك ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني المقبل، ولكنه فتح باب الاستثناءات من تطبيق القرار أمام الشركات المتعثرة بسبب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي.

وأقر المجلس خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيسة المجلس القومي للأجور تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيها كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة، (الدولار يساوي 15.75 جنيها).

وبشأن مدى إلزامية القرار، أوضحت السعيد أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية من البرلمان)، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.

ويضم المجلس القومي للأجور في عضويته إلى جانب وزارة التخطيط وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف التجارية، واتحاد العمال، والاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

استثناء آلاف الشركات المتضررة

لكن آلاف الشركات تقدمت بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى حين تحسن ظروفها الاقتصادية، ووصل عدد الطلبات إلى 3090 طلبا فرديا، و2855 طلبا من 22 قطاعا، وسيتم تأجيل تطبيق القرار على المتقدمين بطلبات استثناء حتى نهاية منتصف فبراير/شباط القادم حتى تتم الدراسة والفحص والتحقق من الطلبات.

وأبرز القطاعات المتضررة هي قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، خاصة التي يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات في قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة، بحسب وزيرة التخطيط كما جاء على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

ووصفت السعيد إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بأنه خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور ويضمن مستوى معيشيا مناسبا، وفي نفس الوقت يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.

"بقيمة 2400 جنيه".. المجلس القومي للأجور يعلن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بداية من أول يناير المقبل حسب ما نشره مجلس الوزراء pic.twitter.com/Lda8sevrj1 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 21, 2021

ويبلغ إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص في مصر حوالي 20 مليون فرد، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي)، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قبل القرار الجديد نحو 650 جنيها وفقا لعضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي كما جاء في موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

ومن شأن القرار الجديد أن يرفع قيمة معاشات العمال وفقا لأمين عام مساعد النقابة العامة لأصحاب المعاشات جمال إسماعيل.

وأكد إسماعيل أن زيادة الأجور سوف ترفع قيمة تأمينات العامل في القطاع الخاص، وبالتالي ترتفع قيمة معاشه، مشيرا إلى أن المعاشات في القطاع الخاص تتراوح بين 400 و600 جنيه (25 و38 دولارا) بسبب انخفاض قيمة التأمينات التي يدفعها صاحب العمل.

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وفق القرار الجديد سيصل إلى 2400 جنيه (الجزيرة)

تحسين أحوال العمال

وفي تقديرها لقيمة الأجور، اعتبرت حنان نظير مديرة وحدة سياسات سوق العمل مستشارة المجلس القومي للأجور أنها تتوافق مع متوسطات الأجور على المستوى الإقليمي، والمستوى القطاعي في مصر، ومعدلات التضخم، ومن شأن القرار توفير حياة كريمة للعمال، وفي الوقت ذاته الحفاظ على المنشأة من عدم التأثر من تنفيذ القرار.

لكن أمين عام مساعد لجنة العمال بحزب التجمع سابقا طلال شكر انتقد نسبة العلاوة السنوية التي نص عليها القرار والبالغة 3% فقط، واعتبرها مخالفة لقانون العمل والذي نص على أن تكون العلاوة 7%.

وإذا كانت نحو 90% من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس القومي للأجور بـ2400 جنيه -بحسب تصريحات وزير القوى العاملة– فما الجديد الذي يحمله القرار مع إعفاء المنشآت المتعثرة وغير القادرة على الوفاء بالحد الأدنى من القرار؟

لا يكفي متطلبات الفرد

تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى البعض أن القرار ينتصر للعمال ويلزم جهات العمل برفع الأجور أسوة بالقطاع الحكومي، فيما أكد آخرون أن الحد الأدنى للأجور البالغ 2400 جنيه لا يكفي للوفاء بمتطلبات الفرد اليومية ولا الأسرة المكونة من 4 أشخاص، خاصة في ظل زيادة الأسعار وارتفاع الإيجارات والفواتير والمواصلات وغيرها من الاحتياجات اليومية.

الحد الادنى للأجور قطاع عام ولم يطبق في الخاص 2400 جنيه شهريا ومعاشات 900 جنيه

هل المبلغ ده كفيل بتوفير حياة كريمة لأسرة من 4 أفراد على الأقل علشان ترفع عنهم التموين؟

بس حنين قوي الراجل ده في الشارع ومع الأطفال قدام الكاميرا الصراحة https://t.co/JNXcuaT61t — Ahmed Atalla (@avou_cato) December 22, 2021

بطاقة التموين على ما افهم لمن دخله أقل أو يساوي الحد الأدنى للاجور

اللي هو 2400 جنيه

اللي دخله أقل من الحد الأدنى للاجور

بيفكر يتجوز ازاي اصلا🙄🙄🙄

ازاي بياخد قرار الجواز و بهدلة بنات الناس معاه

و بعدها يعيط و يقول المعيشه غاليه

و الله سؤال بجد — Ali Abd El Ghani (@AliMaher1973) December 22, 2021

عزيزي المواطن المصري افرح فاخيرا ابتسمت لك الحياة و سيصبح راتبك 2400 جنية يعني 153 دولار و هذا الراتب يمكنك من شراء 30 أسطوانة غاز أو 291 لتر بنزين أو 240 تذكرة مترو و لو حوشت مرتبك كله ممكن تشتري شقة في العاصمة الإدارية ب 7 مليون بعد 243 سنة و #تحيا_ماسر#الشعب_قادر_عالتغيير pic.twitter.com/8iw9GlR2Ko — إبراهيم محسن (@IbrahimMohsen47) December 22, 2021

٢٤٠٠ جنيه يعني ١٥٣ دولار والله فعلا يكفي وزياده هو يحاسب علي الأسعار العالمية ويقبض رواتب دول المجاعات — gemy🐋 (@gamalbdr1) December 21, 2021

وإذا كان رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يشكل خبرا سارا لدى الكثيرين فإن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء عن عدم السماح بإصدار بطاقات تموينية لأكثر من شخصين وعدم منح أي متزوج جديد بطاقة تموينية يمحو آثار تلك الفرحة.

ووفقا لرويترز، يوفر برنامج الدعم الواسع في مصر مواد مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون مصري، حيث يقع حوالي 30% من السكان تحت خط الفقر الحكومي، ويعاني الكثيرون من عدم توافر المياه أو الصرف الصحي.

دي الناس حا تفجر بال 2400 جنيه 😕 pic.twitter.com/LcVDw8J9eu — Hassan Caesar 😉 (@HAlexTahreg) December 21, 2021

تفتكر حضرتك ٢٤٠٠ جنيه تكفي أسرة من أربع أفراد الأرز ١٠ ج والسكر ١٠ ج الزيت ٢٧ ج العيش الرغيف ١ ج الموصلات و الكهرباء والغاز ووالمياه و لايجار. مش هناكل لحمه و لا فراخ و الله طول السنه تتفكر حضرتك يكفي . و اي المرتب اللي ممكن يكفي اسره ٤ أفراد تعرف تعيش وتعلم أولادها بكرامه — محمد (@iWw2Ay6zqeBgRIE) December 22, 2021