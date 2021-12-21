قال صندوق النقد الدولي الاثنين إن مجلسه التنفيذي وافق على تقديم 335.2 مليون دولار للأردن بعد استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج القروض البالغ 1.5 مليار دولار ومدته 4 سنوات.

وأضاف صندوق النقد أن برنامج القروض لا يزال يمضي في مساره الصحيح مع استمرار التقدم في الإصلاحات الاقتصادية، لكن تم تعديل الأهداف المالية لضمان مساحة كافية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والاحتفاظ بالوظائف والاستثمارات العامة ذات الأولوية.

وأفاد مجلس صندوق النقد الدولي في بيان بأن "إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد في عام 2021 مدعوما بحملة تطعيم قوية (ضد كورونا) وسياسات داعمة، ساعد في تحفيز الانتعاش الوليد.. ومع ذلك ظلت البطالة عند مستويات عالية لا سيما بين الشباب والنساء".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي المدفوعات للأردن منذ بداية عام 2020 وصل إلى حوالي 1.23 مليار دولار، منها حوالي 407 ملايين دولار في شكل تمويل طارئ لمساعدة البلاد في مكافحة جائحة كوفيد-19، وفق ما أوردت رويترز.

مساعدات طارئة للدول الفقيرة

في الأثناء، أعلن صندوق النقد أنه وافق على الدفعة الخامسة الأخيرة من مساعدات الطوارئ الموجهة إلى 25 دولة من أفقر بلدان العالم، للسماح لها بتخفيف دينها ومواجهة داعيات جائحة كوفيد-19 بطريقة أفضل.

وكانت آلية تخفيف عبء الدين في إطار الصندوق الاستئماني للمساعدة والاستجابة للكوارث في صندوق النقد الدولي اعتمدت في الأساس عام 2020 مع بدء انتشار الجائحة.

وقد مدد العمل بالآلية منذ ذلك الحين في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأبريل/نيسان 2021 وأكتوبر/تشرين الأول 2021 وخلال الشهر الحالي.

وتبلغ قيمة الدفعة المعلنة الآن حوالى 115 مليون دولار، ليصل الإجمالي المتراكم لتخفيف خدمة الدين إلى 964 مليونا.

ويوفر الصندوق الاستئماني هذا تخفيفا للدين على شكل هبات إلى أكثر الدول فقرا التي تضربها كوارث طبيعية أو كارثة مرتبطة بالصحة العامة لها تداعيات كارثية.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الهدف هو "توفير الموارد المالية" لتكريسها لدعم القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتخفيف تداعيات الجائحة.