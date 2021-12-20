تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
اقتصاد

صعود قوي لليرة التركية أمام الدولار إثر تصريحات أردوغان

blogs الليرة التركية
بلغ سعر صرف الليرة التركية اليوم مقابل الدولار أكثر من 18 ليرة وتراجع بعد خطاب أردوغان إلى نحو 12 (رويترز)
20/12/2021-|آخر تحديث: 21/12/202110:14 AM (مكة المكرمة)

صعدت الليرة التركية الاثنين بشكل قوي بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبلغ 12 ليرة مقابل الدولار، وذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس التركي عن أداة مالية جديدة. وهذا الارتفاع هو أعلى مستوى مسجل في يوم واحد.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.

وأضاف الرئيس التركي "سنوفر بديلا ماليا جديدا لمواطنينا الراغبين بتبديد مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف، ومن الآن فصاعدا لن تبقى هناك حاجة لتحويل مواطنينا مدخراتهم من الليرة إلى العملات الأجنبية خشية ارتفاع أسعار الصرف".

وصعدت الليرة -التي كانت انخفضت في وقت سابق الاثنين بأكثر من 11% إلى حوالي 18.4 مقابل الدولار- بأكثر 10% بعد إعلان أردوغان لتبلغ 12 ليرة. وأغلقت العملة التركية تعاملاتها أمس الاثنين على زيادة بنسبة 25%.

وكرر الرئيس التركي دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة رغم انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية.

وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيتم تطبيق إجراءات أخرى لمساعدة المصدرين ومن يحصلون على معاشات التقاعد.

وأكد الرئيس التركي أنه لا "رجعة" عن النموذج الجديد القائم على أسعار فائدة منخفضة، مضيفا أن تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة ستؤدي إلى تراجع التضخم -الذي يتجاوز في الوقت الحالي 21%- "في غضون شهور"، وكرر القول إن التقلبات في أسعار الصرف والأسعار لا تقوم على أسس اقتصادية.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

الليرة التركية تحوم قرب أدنى مستوياتها أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية بنحو 0.8% أمام الدولار اليوم الجمعة، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم، وتراجع معدل البطالة ليصل إلى 11.2% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

Published On 10/12/2021
A money changer counts Turkish lira banknotes at a currency exchange office in Istanbul, Turkey August 2, 2018. REUTERS/Murad Sezer

أردوغان يأمل في استقرار الليرة التركية قريبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه يأمل في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في فترة وجيزة، وتعهد مجددا بخفض أسعار الفائدة بعد هبوط تاريخي في الليرة التركية.

Published On 4/12/2021

لماذا تتهاوى الليرة التركية؟

تعيش العملة المحلية التركية على وقع التراجع منذ سنوات، تزامنا مع اختيارات سياسية ونقدية للرئيس رجب طيب أردوغان، وتطورات جيوسياسية إقليميا ودوليا، تتواجد تركيا في قلبها

Published On 28/11/2021
blogs الليرة التركية

المزيد من اقتصاد

الأكثر قراءة