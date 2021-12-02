منذ تجاوز إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية 3 تريليونات دولار، زاد اهتمام المشرّعين من واشنطن إلى بكين بهذه الفئة من الأصول، وأسهم دعم إيلون ماسك لعملة "دوجكوين" (Dogecoin) خلال حضوره في برنامج المنوعات الأميركي "ساترداي نايت لايف" (Saturday Night Live) في زيادة الإقبال على الاستثمار في هذا المجال.

وذكر تقرير لموقع "مون ليفري" (mon livret) الفرنسي أنه مع بلوغ سعر البتكوين نحو 60 ألف دولار، وتجاوز الإيثريوم عتبة 4 آلاف دولار، يبحث بعض المستثمرين عن عملات رقمية ناشئة يمكن للاستثمار فيها أن يحقق عائدات كبيرة.

وفي ما يأتي أبرز 4 عملات رقمية ناشئة سجلت نموا ملحوظا خلال العام الجاري وستكون تحت المجهر بحلول عام 2022.

شيبا إينو

اكتسبت عملة "شيبا إينو" (SHIB) (SHIBA INU) شعبية كبيرة في عالم العملات الرقمية في 2021 مستفيدة من القفزة النوعية التي حققتها عملة "دوجكوين". وقد أصبحت ضمن العملات الأولى في السوق بعد تسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وبلوغ قيمتها السوقية نحو 40 مليار دولار.

بناء على هذه المعطيات، طالب المستثمرون في عملة الميم الشهيرة الذين يُعرفون بـ"جيش شيبا" شركة روبن هود بإدراج عملة شيبا على منصة التداول الخاصة بها.

تراجعت عملة "شيبا" في الأسابيع الأخيرة، لتنخفض قيمتها السوقية إلى النصف (نحو 20 مليار دولار)، وفي الواقع تثير التطورات الأخيرة في سعر العملة مجموعة من الأسئلة، من بينها: هل يمثل تراجع قيمتها فرصة الشراء الأخيرة لجيش شيبا؟ وهل سيشهد سعرها انخفاضًا آخر في عام 2022 في ظل ضبابية سوق العملات الرقمية؟

سولانا

تحتل عملة سولانا (SOL) (Solana) حاليا المرتبة الخامسة في سوق العملات المشفرة من حيث قيمتها السوقية التي تجاوزت 62 مليار دولار. في بداية العام الجاري، لم يكن سعر عملة سولانا يتعدى دولارين، ليصبح مع بداية نوفمبر/تشرين الثاني 260 دولارا.

زادت شعبية هذه العملة بسبب سرعتها في معالجة المعاملات وتصريح سام بانكمان فرايد، الشريك المؤسس لبورصة تداول العملات الرقمية "إف تي إكس"، بأنه يفضلها على عملة "إيثر".

كاردانو

عملة كاردانو (ADA) (Cardano) تناهز قيمتها السوقية 55 مليار دولار، وشهد سعرها ارتفاعا ملحوظا في عام 2021، ففي بداية العام لم يكن سعر تداول هذه العملة يتجاوز 0.20 دولار، لكنه في أوائل سبتمبر/أيلول من العام الجاري بلغ 3 دولارات، لتصبح عملة كاردانو ثالث أكبر عملة مشفرة في العالم.

تعود فكرة طرح عملة كاردانو إلى المؤسس المشارك لشركة "إيثريوم" (Ethereum) تشارلز هوسكينسون الذي انسحب منها نتيجة معارضته خطط فيتاليك بوترين بشأن استعمال العملة لغايات غير ربحية، وفي خضم التغيرات التي طرأت على سعرها، قد يكون عام 2022 سنة فاصلة في تاريخ هذه العملة.

أفالانش

في بداية 2021 تخطّى سعر تداول عملة "أفالانش" (Avalanche) 3 دولارات، ومع نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني بلغ سعرها 146 دولارا متجاوزة بذلك عملة دوجكوين، وهي الآن مُصنّفة ضمن قائمة أكبر 10 عملات رقمية في العالم بقيمة سوقية تناهز 26 مليار دولار، وفي الوقت الحالي يتم تداول عملة أفالانش بأكثر من 116 دولارا للوحدة.

"أفاكس" (AVAX) هو الرمز الأصلي لشبكة أفالانش، أحد منافسي إيثريوم الناشئين في مجال العقود الذكية، ومن شأن الشراكة الجديدة مع شركة ديلويت أن تدعم قيمة العملة وتفتح أمامها آفاقا جديدة.