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نفط|اقتصاد|قطر

"قطر للطاقة" تفوز بعقد لتطوير حقل نفطي كبير في البرازيل

قطر للطاقة Qatar Energy
"قطر للطاقة" ستكون إحدى أهم الشركات في مجال الاستكشاف والإنتاج في البرازيل (الجزيرة)
17/12/2021

فاز تحالف عالمي يضم كلا من "قطر للطاقة"، وشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية (Total Energies)، وشركة "بتروناس" الماليزية (Petronas)، بعقد تقاسم الإنتاج في حقل "سيبيا" النفطي في البرازيل، وذلك ضمن الجولة التنافسية الثانية لنقل حقوق الإنتاج الإضافية التي أدارتها الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي (ANP).

وبموجب شروط عقد تقاسم الإنتاج:

  • ستمتلك "قطر للطاقة" حصة 21%.
  • في حين ستكون حصة شركة "بتروبراس" الوطنية البرازيلية (Petrobras) (المشغل) 30%.
  • وحصة شركة "توتال إنرجيز" 28%.
  • وحصة شركة بتروناس 21%.

وأعرب المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن سعادته بفوز العرض المشترك الذي قدمته قطر للطاقة مع شركائها بحقوق الإنتاج في هذا الحقل الكبير ذي المستوى العالمي.

وقال "بهذا النجاح نكون قد وسعنا وبشكل كبير رقعة تواجدنا في البرازيل، وهي دولة رئيسة في محفظة أصول قطر للطاقة، التي تواصل تنفيذ إستراتيجية النمو، والتي تركز على تطوير موارد هيدروكربونية ذات جودة وكفاءة عالية لتوريدها إلى الأسواق العالمية".

وأضاف "نحن مسرورون أيضا بأن نكون جزءا من هذه الصفقة الهامة مع شركائنا".

ويقع حقل "سيبيا" قبالة سواحل ريو دي جانيرو، في حوض سانتوس الرسوبي المعروف بغزارة الإنتاج في مياه تبلغ أعماقها حوالي ألفي متر.

وقد بدأ الإنتاج من الحقل في أغسطس/آب الماضي من خلال وحدة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة تبلغ سعتها 180 ألف برميل من النفط يوميا.

ومن المتوقع أن تتم إضافة وحدة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة أخرى لرفع سعة الإنتاج الإجمالي للحقل إلى أكثر من 350 ألف برميل من النفط يوميا.

ومن المتوقع أيضا أن يتم إنهاء الإجراءات التعاقدية لهذا الفوز في النصف الأول من عام 2022، وبهذا ستكون قطر للطاقة إحدى أهم الشركات في مجال الاستكشاف والإنتاج في البرازيل، حيث تمتلك حصصا في حقل منتج آخر، وفي عدد كبير من المناطق الاستكشافية.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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