تفاقمت أزمة العملة التركية اليوم الجمعة إذ هوت أكثر من 8% بانخفاض قياسي جديد أمام الدولار، وسط مخاوف بشأن دوامة التضخم، تزامنا مع خطة الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وبلغ سعر الليرة 17.0705 للدولار مما أدى إلى تدخل مباشر في السوق من جانب البنك المركزي لدعم العملة التركية المتعثرة في خامس تحرك له هذا الشهر لمواجهة ما وصفه بالأسعار "غير الصحية".

وانخفضت الليرة بشكل منفصل أمام اليورو عند 19.43 اليوم الجمعة، قبل أن تعوّض بعد ذلك الخسائر.

وقلّص شراء البنك للدولار خسائر الليرة إلى 16.5 بحلول الساعة 11:16 بتوقيت غرينتش. وتُتداول الآن عند مستوى 16.52 ليرة للدولار.

وقال البنك المركزي التركي، في بيان، "بسبب تشكيلات الأسعار غير الصحية التي تظهر في أسعار الصرف يتدخل السوق بشكل مباشر في اتجاه البيع".

وببلوغ هذا المستوى، تكون الليرة التركية فقدت 55% من قيمتها هذا العام بما في ذلك 37% في آخر 30 يوما فقط، ليزعزع ذلك اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة.

وأدى قرار أردوغان بالمضي قدما بخفض سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول، بما في ذلك خفض كبير آخر أمس الخميس، إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 21%.

ويقول خبراء اقتصاديون إن من المرجح أن يتجاوز التضخم 30% العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات، وزيادة في الحد الأدنى للأجور.

بالمقابل، أعلن أردوغان زيادة 50% في الحد الأدنى للأجور، ليصبح 4250 ليرة (275 دولارا) شهريا بدءا من العام المقبل.