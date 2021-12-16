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اقتصاد|تركيا

المركزي التركي يخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس لتصبح 14%

A logo of Turkey's Central Bank is pictured at the entrance of its headquarters in Ankara
لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي: خفض سعر الفائدة تقرر بعد تقييم العوامل التي تؤثر بالسياسة النقدية مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض (رويترز)
16/12/2021-|آخر تحديث: 16/12/202103:02 PM (مكة المكرمة)

أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، ليصبح 14%.

وجاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في "المركزي" -اليوم الخميس- برئاسة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو.

وأوضح البيان أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 15 إلى 14%، بعد تقييم العوامل التي تؤثر بالسياسة النقدية مثل الطلب والتضخم الأساسي والعرض.

وأشار إلى أن استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري، المدفوع بالطلب الأجنبي، يساهم في هدف تحقيق استقرار الأسعار.

وأكد أن "المركزي" سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

يذكر أن المركزي التركي خفض سعر الفائدة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأسبوع، لتصبح 15%.

وشهدت الليرة (العملة التركية) انخفاضا مقابل الدولار الأميركي حيث تخطت اليوم حاجز 15 ليرة لكل دولار.

المصدر : وكالة الأناضول

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