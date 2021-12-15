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اقتصاد|مملكة متحدة

التضخم في بريطانيا يبلغ أعلى مستوياته منذ 10 سنوات

نسبة التضخم في بريطانيا وصلت إلى 5.1%

ضغوط الأسعار من مجموعة واسعة من السلع والخدمات كانت وراء هذا الارتفاع (الفرنسية)
15/12/2021

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ قفز إلى 5.1% من 4.2% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أنباء من المرجح أن تزعج بنك إنجلترا في وقت يدرس فيه إذا ما كان سيرفع أسعار الفائدة غدا الخميس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ضغوط الأسعار من مجموعة واسعة من السلع والخدمات -خاصة البنزين والملابس والأحذية- كانت وراء هذا الارتفاع.

وتجاوزت القراءة كل التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لاقتصاديين كان قد أشار إلى زيادة بنسبة 4.7%.

وتوقع صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء أن يصل التضخم في بريطانيا إلى نحو 5.5% في الربع الثاني من العام المقبل، في أعلى مستوى له منذ 30 عاما.

ولا ينتظر معظم الاقتصاديين أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة غدا الخميس بعد اجتماعه لشهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسبب عدم اليقين المحيط بتأثير المتحور أوميكرون.

المصدر : رويترز

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