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اقتصاد|تركيا

الليرة التركية تواصل هبوطها مع احتمالات خفض أسعار الفائدة مجددا

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الليرة التركية فقدت نحو 50% من قيمتها منذ بداية العام (رويترز)
14/12/2021-|آخر تحديث: 14/12/202103:05 PM (مكة المكرمة)

تراجعت الليرة التركية 4% قبل أن تشهد تعافيا جزئيا اليوم الثلاثاء، بعد يوم انخفضت فيه إلى مستويات قياسية نتيجة مخاوف بشأن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الجديدة المجازفة، واحتمالات خفض أسعار الفائدة من جديد هذا الأسبوع.

ولامست الليرة 14.4 مقابل الدولار قبل أن تستعيد بعض خسائرها وتسجل 14.192 بحلول الساعة (06:05) بتوقيت غرينتش.

وهوت أمس الاثنين بنسبة 7% إلى مستوى قياسي متدن قرب 15 ليرة مقابل الدولار، قبل أن تغير مسارها بعدما تدخل البنك المركزي للمرة الرابعة في أسبوعين لدعمها.

وفقدت الليرة نحو 50% من قيمتها منذ بداية العام بفعل التيسير النقدي الكبير من البنك المركزي الذي شمل خفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول الماضي وهو ما يحث عليه أردوغان.

المصدر : رويترز

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