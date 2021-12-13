السعودية.. موازنة 2022 دون عجز للمرة الأولى في 7 سنوات والصندوق السيادي يعتزم استثمار تريليون ريال في الاقتصاد المحلي

أقر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز موازنة المملكة للعام المقبل، من دون توقعات بحدوث عجز؛ وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014 عندما هوت أسعار النفط.

وتعهد الملك السعودي بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق أهداف رؤية المملكة لعام 2030. ولا تعلن السعودية سعر برميل النفط لحساب موازنتها.

ونقلت وكالة رويترز عن اقتصاديين أنه كان على أساس متحفظ؛ بين 46 و48 دولارًا للبرميل.

وأشارت السعودية إلى أنها تعتزم تقييد الإنفاق العام، رغم الزيادة الكبيرة في أسعار النفط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم استخدام فائض الموازنة لزيادة الاحتياطات الحكومية، بهدف تلبية الاحتياجات لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف أن من بين الأهداف أيضًا تعزيز المركز المالي للمملكة، ورفع قدرتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.

وتتوقع المملكة تحقيق فائض، بعد عجز مالي متوقع لهذا العام بنسبة 2.7% من إجمالي الناتج المحلي.





وحسب تقديرات الموازنة لعام 2022، سيبلغ حجم الفائض 90 مليار ريال، أي نحو 24 مليار دولار، تعادل 2.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وتعتزم أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنفاق نحو 255 مليار دولار في الموازنة الجديدة.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان إن الصندوق (صندوق الثروة السيادية للمملكة) يعتزم استثمار تريليون ريال في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2025.

وجاءت تصريحات الرميان في كلمته أمام منتدى الرياض عقب إعلان الموازنة السعودية للعام المقبل.