وقّع تحالف مكون من "قطر للطاقة" و"إكسون موبيل" (ExxonMobil) اتفاقية مع حكومة جمهورية قبرص، للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج في المنطقة رقم "5" الواقعة جنوب شرقي جزيرة قبرص.

وهذه المنطقة االثانية المستكشفة لـ"قطر للطاقة" في جمهورية قبرص، حيث وقعت اتفاقية للاستكشاف والتنقيب والمشاركة بالإنتاج عام2017 في المنطقة رقم "10" للتحالف نفسه، وأثمرت عن اكتشاف حقل غاز "غلاوكوس" الذي أعلن عنه في فبراير/شباط 2019، ويقدر حجمه بما يراوح بين 5 و8 تريليونات قدم مكعب من الغاز بناء على المعطيات الأولية.

وبموجب الاتفاقية، ستمتلك "قطر للطاقة" حصة تبلغ 40% في المنطقة رقم "5"، في حين تمتلك "إكسون موبيل" حصة تبلغ 60% وستكون المشغّل في المنطقة.

وقعت اتفاقاً جديداً للاستكشاف قطر للطاقة تعزّز تواجدها في المناطق البحرية قبالة قبرص#قطر_للطاقة⁣ #قطر — QatarEnergy (@qatar_energy) December 10, 2021

وبهذه المناسبة صرح المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، قائلا"نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي توسع من وجودنا في قبرص التي نعتقد أنها منطقة واعدة لاستكشاف الهيدروكربونات، حيث حققنا اكتشافا مهما في المنطقة رقم 10، ونتطلع إلى الاستمرار في التعاون مع الجهات الحكومية القبرصية، جنبا إلى جنب مع شريكنا الإستراتيجي (إكسون موبيل)، للإسهام في استكشاف الثروات الطبيعية في جمهورية قبرص، وتعزيز محفظة أصولنا الدولية المتنامية".

وتغطي المنطقة رقم "5" الواقعة إلى جوار المنطقة رقم "10" مساحة تبلغ 4500 كيلومتر مربع في أعماق مياه تبلغ 2500 متر.