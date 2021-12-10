تراجعت الليرة التركية بنحو 0.8% أمام الدولار اليوم الجمعة، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم؛ مما دفع الليرة صوب انخفاض قياسي بلغته الأسبوع الماضي.

وبعد أن هوت إلى 13.9095 استقرت الليرة عند 13.8750 مقابل العملة الأميركية في الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش.

وفقدت العملة التركية 46% من قيمتها أمام نظيرتها الأميركية هذا العام، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.0 ليرة مقابل الدولار الأسبوع الماضي.





وقال وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي أمس الخميس إن عجز الميزانية سيقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وأضاف النبطي أن الحكومة ستركز على تحسين ميزان الحساب الجاري.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه هيئة الإحصاء التركية تراجع نسبة البطالة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.

وأشارت الهيئة -في بيان لها اليوم الجمعة- إلى أن البطالة تراجعت خلال أكتوبر/تشرين الأول المنصرم بواقع 0.2 نقطة، لتصل إلى 11.2% مقارنة بالشهر نفسه من السنة الفائتة.

ولفتت إلى أن عدد العاطلين عن العمل خلال تلك الفترة بلغ 3 ملايين و717 ألف شخص.