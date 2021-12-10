إيرباص تؤكد استعدادها للجوء إلى تحكيم مستقل لتسوية نزاعها مع الخطوط القطرية

أعلنت مجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات استعدادها للجوء إلى تحكيم مستقل لمحاولة تسوية نزاعها مع الخطوط الجوية القطرية.

وأرجعت "إيرباص" (Airbus) -في بيان- السبب إلى عدم تمكن الطرفين من تسوية الخلاف بالنقاشات المباشرة والمفتوحة.

وجاء النزاع بعدما أوقفت الخطوط القطرية 13 طائرة من طراز "إيه 350" (A350) في أغسطس/آب الماضي، بسبب ما وصفته بالتدهور السريع للطلاء في جسم الطائرات.

من جهتها، رفضت إيرباص قرار القطرية واعتبرته تفسيرا خاطئا، لكنها أقرت بتدهور حالة الطلاء المصمم للحماية من الصواعق.

وكانت رويترز كشفت أن وثائق اطلعت عليها أظهرت أن 5 شركات طيران أخرى على الأقل اشتكت من الطلاء أو عيوب أخرى في سطح الطائرات منذ أواخر عام 2016.