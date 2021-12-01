أوبك وحلفاؤها يجتمعون.. تقرير يتوقع نمو الفائض في سوق النفط وسلالة أوميكرون تؤثر على وقود الطائرات

تتجه الأنظار إلى اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" (OPEC) وحلفائها، التي بدأت اليوم الأربعاء عبر الفيديو وتستمر إلى غد الخميس، لبحث سياسات الإنتاج في ظل تغيرات الأسعار والتطورات التي أحدثتها سلالة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" (Omicron).

وقبيل بدء الاجتماع، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تقرير داخلي لتحالف "أوبك بلس" الذي يضم أعضاء المنظمة ودولا من خارجها، يتوقع تنامي الفائض في سوق النفط العالمية إلى مليوني برميل يوميا في يناير/كانون الثاني المقبل، وإلى 3.4 ملايين برميل يوميا في فبراير/شباط و3.8 ملايين برميل يوميا في مارس/آذار القادم.

وأشار التقرير إلى تداعيات أحدث سلالة لفيروس كورونا وما سببته من إغلاقات للحدود أمام المسافرين من بعض الدول وتعليق للرحلات الجوية.

وقال التقرير "بوجه عام يبدو أن تأثير أوميكرون سيكون في الوقت الحالي على وقود الطائرات لا سيما في أفريقيا وأوروبا".

وأضاف "الطلب على وقود وسائل النقل في أوروبا قد يتأثر أيضا".

ويخصص اجتماع اليوم الأربعاء للدول الأعضاء في أوبك قبل أن ينضم إليها شركاؤها في تحالف أوبك بلس غدا الخميس للاتفاق على مستويات الإنتاج للشهر المقبل.

وفي الأثناء، أعرب البيت الأبيض عن أمله في أن تزيد دول أوبك بلس إنتاجها لتلبية الطلب العالمي على الوقود.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الإدارة الأميركية تشعر بإحباط إزاء ارتفاع أسعار البنزين رغم تراجع أسعار النفط الخام.

وأضافت أن البيت الأبيض على اتصال منتظم مع الدول الأعضاء في تحالف أوبك بلس، ويأمل أن يتخذ التحالف إجراءات في اجتماعه غدا الخميس.