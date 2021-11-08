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اقتصاد|لبنان

ميقاتي: محادثات لبنان مع صندوق النقد تسير في الاتجاه الصحيح

خبراء اقتصاد يرون أن برنامج صندوق النقد هو سبيل لبنان الوحيد للحصول على المساعدات الدولية (الجزيرة)
8/11/2021

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، وإن خطة تعاف معدلة ستكتمل بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأضاف ميقاتي، بمؤتمر اقتصادي في بيروت، "قدمنا أرقاما موحدة لصندوق النقد والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وقريبا سيكون لنا ورقة تفاهم معه".

وكانت محادثات مع صندوق النقد بهدف الحصول على دعم مالي قد انهارت العام الماضي، وسط خلافات بشأن حجم الخسائر في القطاع المالي في لبنان والذي انهار في أواخر عام 2019.

وقال البنك المركزي والبنوك الخاصة ولجنة برلمانية تمثل الأحزاب السياسية الكبرى إن الخسائر أقل كثيرا من نحو 83 مليار دولار قدرتها خطة التعافي، على الرغم من أن صندوق النقد يرى أن الأرقام دقيقة.

وقال ميقاتي إن البنك المركزي يتعاون تعاونا تاما مع لازارد (LAZARD)، الشركة الاستشارية التي ساعدت في وضع الخطة السابقة.

ويرى خبراء اقتصاد أن برنامج صندوق النقد هو سبيل لبنان الوحيد للحصول على المساعدات الدولية وبدء التعافي من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.

شروط صندوق النقد للتفاوض مع لبنان

حسب متابعين، فإن شروط صندوق النقد للتفاوض مع لبنان تتمثل أساسا في:

  • توحيد سعر صرف الدولار وتحريره في الأسواق.
  • تقديم التقديرات للخسائر المالية بأرقام موحدة بين مصرف لبنان والحكومة (أي وزارة المالية).
  • إقرار خطة إصلاح شاملة تتضمن إعادة هيكلة القطاع العام.
  • توفير شبكات حماية اجتماعية.
المصدر : الجزيرة + رويترز

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