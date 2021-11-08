تعكس الماضي وتواكب المستقبل.. مشروع قطري لتحويل الأحياء القديمة إلى مدن حديثة متكاملة

تعكس تقاليد الماضي وثقافته وتلبي احتياجات اليوم وتحقق رؤية الغد.. مواصفات شملها عرض بحثي لتحويل الفرجان (الأحياء السكنية) القديمة إلى فرجان حديثة ومدن متطورة ومتكاملة، على هامش المؤتمر الـ57 للجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم (ISOCARP) المنعقد حاليا بالدوحة.

العرض الذي قدمه المهندس القطري إبراهيم الجيدة يرمي إلى إنشاء فرجان حديثة متكاملة تمزج بين الحداثة والتقاليد المستمدة من العادات والثقافة العريقة، وتكتسي بطابع حديث متطور يتجلى في المرافق والبنية التحتية.

ويشكل العرض نموذجا ساطعا يحتضن روح الابتكار التي تسعى دولة قطر لتحقيقها، من أجل تحقيق هدف أسمى هو الارتقاء بنمط الحياة، وضمان استمرار تطور التراث القطري، والثقافة القطرية لمواكبة النمو الذي تشهده البلاد.

وتظهر الفرجان الحديثة التمازج الفريد في الحياة اليومية، ما بين العيش في منزل متطور مع وجود الباحات والخصوصية الكاملة، والقدرة في الوقت نفسه على التنقل سيرا إلى المحال التجارية والعمل في إحدى المنشآت الحضرية الحديثة.

وأوضح الجيدة -في العرض البحثي في المؤتمر- أنه ظل يدرس ويبحث مدة 10أعوام إلى 15 عاما من أجل تحقيق الاستفادة من خبرات الماضي في تصميم فرجان حديثة أو مدن سكنية تحافظ على الهوية والثقافة وتتأقلم مع التطور والحداثة.

المؤتمر شهد حضورا دوليا كبيرا من كبار المعماريين والمخططين (الجزيرة)

ويتضمن المؤتمر الـ57 للجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم 5 محاور فرعية ذات صلة بالتخطيط الحضري المعاصر مثل الاستدامة، والشمولية والتمكين والرفاه والمدن الصحية والذكية والتطوير والمرونة والقدرة على التكيف والتفرد والتواصل العمراني، فضلا عن محوره الرئيسي بعنوان "التخطيط المنفتح: أوقات جديدة وأماكن أفضل ومجتمعات أقوى".

ويرى أن المدن القديمة تأثرت كثيرا بالتوسعات والتطورات مع مرور الوقت، حتى أصبحت مختلفة تماما، وفقدت كثيرا من رونقها ومعالمها التي كانت تميزها مع مرور السنين.

ويقول الجيدة للجزيرة نت إن الهدف من هذا العرض البحثي هو أخذ العناصر الجميلة التي كانت موجودة في الفرجان القديمة، خاصة من الناحية الاجتماعية وما يتعلق بالخصوصية والتقارب أو القدرة على السير إلى المدرسة والمحال التجارية، ووضعها في مدن حديثة متكاملة ومتطورة.

ويشدد على أنه حاول بهذه التجربة تصوير مدينة حديثة يستطيع أن يلعب الأطفال فيها بكل خصوصية، ويتحركون من دون خوف من السيارات، خاصة أن المدن الحديثة أصبحت مدنا للسيارات وليست فقط للمشاة.

ويهدف المؤتمر الدولي إلى مناقشة العديد من القضايا التخطيطية للمدن والأقاليم، وعرض تجارب عالمية من كل قارات العالم، واستعراض أوراق عمل بحثية وفنية، فضلا عن دراسة المراكز العمرانية وتوافقها مع التنمية المستدامة.

ويتمنى الجيدة أن يرى الفريج الحديث النور في أقرب وقت، وأن يكون فلسفة في العيش تُتبع في دولة قطر ومنطقة الخليج، خاصة أنه سيجمع العناصر الجميلة في الفرجان والحارات القديمة ويضعها في مدينة متكاملة حديثة.

الجيدة: الفرجان الحديثة تعكس هوية الماضي وثقافته وتحقق رؤية الغد (الجزيرة)

ويشدد على أنه تمت مراعاة التقاليد القطرية في الفريج الحديث، حيث ما زالت الباحات موجودة وأنظمة البناء والأعمدة والخصوصية أيضا، لدرجة تجعل هذا الفريج الذي يجمع كل ما هو جميل في الماضي يضاهي أحدث المدن.

كما روعيت أيضا الناحية البيئية وخاصة ما يتعلق بنوعية الأشجار المحلية التي أثبتت نجاحها في مجتمعاتنا وبيئتنا على مدار مئات السنين، وذلك بدلا من وضع أشجار من الخارج تحتاج إلى مياه كثيرة وغير مناسبة للبيئة القطرية.

ويحظى المؤتمر بمشاركة أكثر من 500 شخص من الأفراد والمعماريين والمخططين والخبراء، الذين يمثلون كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية، ويسعون إلى تحسين المدن وممارسات التخطيط عبر إنشاء شبكة عالمية ونشطة من الممارسين عن طريق تبادل الخبرات والتدريب والتعليم والبحث، وتعزيز مهنة التخطيط والوعي العام وفهم قضايا التخطيط الرئيسة على المستوى العالمي.

الجيدة يشدد على ضرورة الاستفادة من الأبنية القديمة في المدن الحديثة (الجزيرة)

ويرى الجيدة أن هذا العرض البحثي فرصة مهمة حتى يرى جميع المخططين والمعماريين من أنحاء العالم كافة تجارب قطر الرائدة، ويتعرفوا على خصائصها الجميلة، وكيفية تطوير هذه الخصائص في مدنها الجديدة بدلا من الاعتماد على المخططين القادمين سواء من الغرب أو الشرق، الذين يضعون تصاميم ليست لها علاقة بثقافتنا ولا بيئتنا.

ويرى أن تجربة الفرجان الحديثة قابلة للتنفيذ في الحال وفي أي مكان، خاصة أن الفرجان والحارات موجودة منذ القدم في مختلف دول العالم من الشرق إلى الغرب، وأن التجربة قائمة على التخطيط الذي يخدم البشر.