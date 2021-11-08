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اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

إيلون ماسك يثير الجدل بعد استطلاع بشأن بيع جزء من حصته في تسلا

نمت ثروة ماسك بقوة في الأشهر الأخيرة مع الارتفاع المطرد في أسعار أسهم تسلا

بلغت حصة ماسك في تسلا نحو 170.5 مليون سهم يوم 30 يونيو/حزيران الماضي (الفرنسية)
8/11/2021

بعد أن طلب مؤسس "تسلا" (Tesla) إيلون ماسك رأي متابعيه على تويتر في بيع جزء من حصته في الشركة، أجاب 58% من المشاركين بـ"نعم" لبيع 10% من حصته في الشركة. وتبلغ قيمة تلك الحصة أكثر من 20 مليار دولار، في حين ذهب نحو 42% إلى التوصية بعدم البيع.

جاء هذا الاستطلاع بعد أن كشف الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي عن اقتراح بفرض ضرائب على أسهم المليارديرات، والأصول الأخرى القابلة للتداول، للمساعدة في تمويل خطط الإنفاق الاجتماعي للرئيس الأميركي جو بايدن.

وبلغت حصة ماسك في تسلا حوالي 170.5 مليون سهم يوم 30 يونيو/حزيران الماضي، وستبلغ قيمة بيع 10% من أسهمه ما يقرب من 21 مليار دولار بناء على إغلاق يوم الجمعة الماضي، وفقا لحسابات رويترز.

وطرح ماسك السؤال التالي عبر تويتر "لقد تم تحقيق الكثير من المكاسب غير المتحققة في الآونة الأخيرة ولكونها وسيلة للتهرب الضريبي، لذلك أقترح بيع 10% من أسهمي في تسلا. هل تؤيدون ذلك؟". وكان على مستخدمي تويتر الاختيار بين "نعم" و"لا".

وبحلول مساء أمس الأحد، كان قد صوّت في الاستطلاع أكثر من 3.5 ملايين شخص في غضون 24 ساعة.

ولدى قطب الأعمال ما مجموعه 62.5 مليون متابع عبر تويتر.

تراجع قيمة سهم تسلا

وعلى وقع أنباء نتائج الاستفتاء، تراجع سهم شركة تسلا المتداول في بورصة فرانكفورت، حيث نزل السهم بنحو 9% في التعاملات المبكرة، ويقدر حاليا بنحو 990 يورو.

وأظهر رون وايدن عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية أوريغون عدم ارتياح من مبادرة ماسك.

وكتب وايدن عبر تويتر "سواء دفع أغنى رجل في العالم أي ضرائب أم لا، يجب عليه ألا يعتمد على نتائج استطلاع على تويتر. لقد حان الوقت لفرض ضريبة دخل على المليارديرات".

ونمت ثروة ماسك بقوة في الأشهر الأخيرة مع الارتفاع المطرد في أسعار أسهم تسلا، على الورق على الأقل. ومع ذلك، ووفقًا للقواعد الحالية، تكون الضرائب مستحقة فقط عندما يجني أرباحًا من بيع الأسهم.

يذكر أن أسهم تسلا المدرجة في الولايات المتحدة ارتفعت بحوالي 73% منذ بداية هذا العام.

انتقادات

وكان أغنى شخص في العالم قد قال في وقت سابق إنه قد يضطر لدفع ضرائب "باهظة" هذا العام، إذ يتعين عليه تفعيل عدد كبير من خيارات الأسهم التي تُستحق في العام المقبل.

وقال ماسك على تويتر أول أمس السبت، "للعلم، أنا لا أحصل على راتب نقدي أو مكافأة من أي مكان. لدي أسهم فقط، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة بالنسبة لي لدفع الضرائب شخصيا هي بيع الأسهم". وأضاف "أقترح بيع 10% من حصتي في تسلا".

وانتقد ماسك اقتراحا من الديمقراطيين بفرض ضريبة على أصحاب المليارات، قائلا إنه سيؤثر على 700 ملياردير ويفرض ضرائب على مكاسب رأس المال طويلة الأجل على الأصول القابلة للتداول، سواء تم بيعها أم لا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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